Tratamentos dermatológicos devem ser realizados com o auxílio do protetor solar

O inverno é a estação do ano ideal para a realização de tratamentos dermatológicos. Isso porque a maioria dos tratamentos exigem cuidado quanto à exposição solar e a incidência de raios solares tende a ser menor nessa época do ano.

Porém, mesmo no inverno, é indicado o uso contínuo de protetor solar durante a realização de qualquer tipo de tratamento dermatológico feito com a aplicação de cosméticos. A maioria dessas fórmulas, que previnem o envelhecimento da pele ou clareiam manchas, como o Redermic Hyalu C, precisam ser utilizadas com a proteção contra o sol, mesmo porque são tratamentos contínuos, que podem ser iniciados no inverno, mas que se prolongam durante todo o ano.

Mesmo ao utilizar cremes ou géis que não apontem em sua composição a presença de ácidos, é importante manter o hábito de aplicar diariamente o protetor solar, principalmente na área do rosto. Os especialistas recomendam sempre que a pele esteja protegida contra os raios UVA e UVB, independente da época do ano e se existe ou não a realização de um tratamento dermatológico.

O contato direto do sol com a pele pode desencadear diversos problemas de saúde, como as queimadoras provocadas pela exposição excessiva aos raios solares sem nenhum tipo de proteção e, até mesmo, o câncer de pele.

Antes de iniciar a aplicação de qualquer tipo de produto na pele é essencial consultar um dermatologista para verificar se essa é realmente a substância ideal para o seu tipo de pele especificamente, evitando prejuízos para a saúde. O especialista pode também indicar o protetor solar ideal para cada caso, evitando por exemplo que um produto a base de óleo seja utilizado por quem já possui uma pele oleosa, agravando quadros como os de acne.

