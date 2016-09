Pesquisa revela que brasileiros não conhecem todas as complicações da diabetes

Uma pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Diabetes em parceria com o Ibope mostra como está o conhecimento dos pacientes em relação à diabetes. A pesquisa foi realizada pela internet e o diagnóstico foi o de que a maioria das pessoas desconhece as complicações decorrentes da diabetes. A doença precisa ser controlada diariamente através de medidas que variam de acordo com cada paciente, mas que normalmente são o conjunto de utilização de remédios como a Glimeperida e aplicação de insulina.

Por exemplo, mais da metade dos participantes não sabia que a diabetes poderia ser responsável por um infarto agudo do miocárdio e 18% dos pacientes desconheciam os tipos de diabetes que possuíam.

Além disso, os pacientes diabéticos apresentam um risco 40% maior de sofrer um problema cardiovascular, como o AVC – Acidente Vascular Cerebral. Somente 55% dos participantes sabiam sobre a relação entre a diabetes e os problemas nos rins e, dentre os diabéticos, esse número sobe para apenas 72%.

Cerca de 1/4 dos participantes consideravam a diabetes uma doença exclusiva de idosos, revelando total desconhecimento de que ela pode acometer tanto jovens quanto crianças.

Para evitar complicações com a doença, é essencial manter uma rotina de exames clínicos já que os sintomas podem não existir. Alguns indícios de diabetes são sede constante, urina frequente, fome, fadiga, visão embaçada e até mesmo a perda de peso não intencional pode representar um quadro de hiperglicemia e estar relacionado à diabetes.

Tabata Mertz

Mertz Assessoria1