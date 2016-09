Editora Global Partners lança “Histórias de Sucesso 1” de coach reconhecida internacionalmente

Livro traz mais de 30 executivos contando cases de sucesso da BMW, Walmart, FOX, Nextel, Grupo Fiat, entre outros,com dicas práticas que podem ser aplicadas da vida pessoal para o mundo corporativo

Que tal aprender com as 34 histórias de sucesso? A Editora Global Partners lança “Histórias de Sucesso 1”, o primeiro volume da coleção que traz os cases de executivos selecionados por Fabiana Monteiro, Fundadora da Editora GP e Presidente do Grupo Global Partners International, membro do Institute of Coaching at McLean Hospital, an affiliate of Harvard Medical School, Institute of Coaching Professional Association (ICPA). “Depois de perceber rupturas no cenário econômico nacional e internacional, resolvi unir experiências bem-sucedidas para compartilhar com o mercado. Assim selecionei mais do que pessoas maravilhosas. Nesta edição, trago 34 histórias de executivos competentes em um projeto que veio para ficar”, explica Fabiana.

Para Antonio Monaco, CEO da Jequiti Cosméticos e coautor de “Histórias de Sucesso 1” essa experiência é única. “Espero que compartilhar histórias dessa maneira como a que fizemos nesse livro possa ajudar pessoas, principalmente os jovens, a encarar o mundo corporativo com outros olhos. Dividir é sempre um bom negócio”. Na obra ele conta os bastidores da volta do Baú da Felicidade e como essa ação de marketing mexeu com ele e com os nervos da empresa, em um momento importante de decisão interna. Dentre os escolhidos, há também Inocência Manoel, fundadora da Inoar que conta sua paixão por cabelos e como fez com que sua empresa fosse referência no mundo dos cosméticos em mais de 40 países e a blogueira fitness Renata Spallicci, Diretora Corporativa da Apsen Farmacêutica que fala de sua ascensão no mundo corporativo também. Histórias interessantes não faltam. Também, os coautores foram escolhidos a dedo. Confira a lista completa:

Carol Scholz, Vice-presidente de Marketing & Consultora, Experiência: FOX International Channels, Arturo Piñeiro, President & CEO, BMW Manhattan, Antonio de Sant’Anna Monaco, CEO & Presidente, Jequiti Cosméticos & Grupo Sílvio Santos, André Luiz Sousa, General Plant Manager, Experiência – Grupo FIAT, Wellington Moreira, Diretor Financeiro Regional – LATAM, Experiência – Sanofi, Thierry Roland Soret, COO – Financial Services, VolkswagenThiago Zambotti, Vice-President Finance South America, Schneider Electric, Romildo de Andrade, Vice-Presidente, Experiência – Walmart Brasil, Renata Spallicci, Diretora Corporativa, Apsen Farmacêutica, Renata Fortes, General Manager, Planning & Market Development CSN, Regina Macedo, Regional Head of Communications, Experiência – HSBC,Pierri François, Vice-President Wind LATAM, Alstom, Oliver Seitz, CFO, Experiência – Munich Re do Brasil S.A. Marcus Daniel de Souza, CEO, Experiência – Alcatel Mobile Phones Brazil, Marcelo Weber, Managing Director & Owner, Traffô & MWeber, Luis André Fragoso, Vice-President, Customer Portfolio – LATAM, Experiência – CA Technology, Laércio Solla, General Manager, Votorantim Cimentos, Lásaro do Carmo Junior, World CEO and Partner,Witalyze.Me Health and Technology, Ladislau Batalha, Vice-President Director of Operations, Experiência – Nextel Telecomunicações LTDA, Klaus Scherer, CEO – Managing Director, Experiência – Eberspaecher, Inocência Manoel, Founder & CEO, Cosmetics Inoar,Henrique Fernando Lucas, Diretor Estatuário & Membro do Conselho, Experiência – Banco Semear, Gustavo Rela Bruno, National Sales Director, Ferrero, Fabio Tieri, Director, Estúdio Fábio Tieri, José Roberto Manzano, General Manager – South America, Siemens, Joaquim David, COO Administrator Experiência – ISS Facility Services Brasil, Angélica Pígola, Human Resource Executive, Experiência – J.P. Morgan, Jamile Aun, CFO – Financial Director LATAM, Experiência – Alstom Grid, Eurivaldo Cruz, General Logistics Manager, Experiência –Vale, Eric Carneiro, Business Unit & Sales Director, Delphi, Eduardo Camillo Pachikoski, Founding Partner, PP&C Auditores, Alex Julian, Head of Change and Operations & Head of Cross Products Services, Experiência – HSBC

O livro será comercializado pelo valor de R$ 65 e distribuído nas principais livrarias do País.“Histórias de Sucesso 1” será lançado dia 12 de setembro em noite de autógrafos fechada para convidados e imprensa, em São Paulo. Para mais informações e capa em alta, contate nossa assessoria de imprensa.

