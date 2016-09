Casos agudos, graves e até mesmo pacientes terminais podem ser cuidados pela homeopatia

Quando se fala em homeopatia, é comum pensar em um tratamento a longo prazo ou apenas para doenças crônicas. No entanto, o tratamento homeopático pode ser utilizado em casos agudos, desde que a medicação seja escolhida de forma adequada.

Médico homeopata e professor da USP, Marcus Zulian Teixeira lembra que, antes de medicar um paciente, é preciso levar em consideração os quatro pilares da homeopatia. O primeiro deles é a “cura pelos semelhantes”, ou seja, para tratar o doente, administra-se um medicamento que causou sintomas semelhantes quando experimentado por pessoas sadias. O medicamento homeopático também é ultra diluído e deve ser sempre individualizado, ou seja, escolhido com base no conjunto de sintomas que o paciente apresenta. A experimentação dos medicamentos em pessoas sadias também é um dos princípios da homeopatia.

Para tratar os casos agudos, de acordo com o médico, é necessário escolher um medicamento individualizado num curto período de tempo, a fim de minimizar rapidamente o sofrimento e riscos de episódios, como inflamações do trato respiratório (amigdalites, otites e crises asmáticas, entre outros) ou enxaquecas e distúrbios menstruais, por exemplo.

“Vale ressaltar que o médico homeopata pode e deve utilizar medicamentos alopáticos caso o tratamento homeopático dos casos agudos não responda em um curto período de tempo”, explica Marcus Zulian.

UTI – A Homeopatia também pode ser utilizada como terapêutica complementar em casos graves, como quando o paciente está internado em uma Unidade de Tratamento Intensivo (UTI).

O médico homeopata Ariovaldo Ribeiro Filho explica que, quando o quadro de saúde do paciente não apresenta evolução satisfatória, pode-se empregar a homeopatia, com base no exame físico, grau de consciência do paciente, análise do que causou ou desencadeou a doença, dentre outros aspectos individualizantes. “A resposta positiva depende de cada organismo”, explica o médico. E completa: “Tratar com homeopatia, nestes casos, não significa suspender a medicação alopática”.

Cuidados paliativos – A medicina paliativa existe há 30 anos. Na homeopatia, porém, o cuidado com pacientes terminais já existe há 100 anos. Especialista nestes tipos de caso, a médica Margarida Antunes Haddad, afirma que é possível dar mais qualidade de vida para os pacientes terminais.

O paciente que não tem mais chances de cura pode receber os cuidados paliativos em casa ou até mesmo no hospital. Nestes casos, a homeopatia trabalha para que o paciente não sinta dores. Para evitar a dor, a homeopatia pode diminuir o uso de morfina com medicamentos homeopáticos.

Autora do livro “Cuidados Paliativos – Lições para as famílias e seus doentes”, a médica afirma que, recentemente, o The Economist fez o ranking de qualidade de morte e o Brasil figura entre os últimos colocados. “A homeopatia tem uma ação curativa conhecida há mais de 200 anos, mas ela é imprescindível também nos últimos dias da vida”.

Sobre o Congresso – Para debater esses e outros assuntos, desde o último sábado, dia 03, acontece em Campo Grande o maior congresso de homeopatia do Brasil, que ocorre a cada dois anos e reúne profissionais de todo o país. A 33ª edição segue programação até terça-feira, dia 6 de setembro, no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo. O evento é promovido pela Associação Médica Brasileira de Homeopatia (AMBH). Neste ano, junto com o Congresso, acontece O 13º Congresso Brasileiro de Homeopatia em Odontologia e o 1º Congresso de Atualização em Homeopatia Veterinária. As inscrições para o XXXIII Congresso Brasileiro de Homeopatia já estão abertas.

Nosso Site – www.congressodehomeopatia.com.br/

Fonte: Imprensa Social Patricia Belarmino