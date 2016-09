Jogos da Juventude reúnem mais de 700 atletas em Ponta Porã

Campo Grande (MS) – Os melhores atletas escolares, com idade entre 15 e 17 anos, estarão em Ponta Porã, a partir de terça-feira (6), para a disputa dos Jogos Escolares da Juventude, modalidades basquete, handebol e vôlei. A disputa, entre 58 times de 25 municípios, segue até dia 12 e vale vaga para representar o Estado, na etapa nacional, em novembro, em João Pessoa (PB).

Três medalhistas brasileiros estão de volta para tentar assegurar lugar na delegação do Estado e ter a chance de voltar ao pódio nacional: Escola Jorge Amado e Calvoso no vôlei e Anglo no handebol.

Os douradenses do Anglo lutam para repetir, no handebol, a dobradinha campeã estadual no masculino e no feminino. As garotas enfrentam cinco equipes. Os meninos, donos da medalha de prata na etapa nacional, tem jornada mais difícil. Outros nove times estão na briga.

No basquete, 15 equipes estão na disputa: quatro no feminino e 11 no masculino. Para as meninas o caminho está aberto. Maracaju, campeã em 2015 e medalha de bronze no nacional, não participa. Entre os meninos, a missão é derrotar o time do Jardim Ivone, de Ponta Porã. Dona do maior número de títulos estaduais, a equipe ainda joga em casa, com o apoio da torcida.

Quem também estará em casa é o medalhista de prata no nacional no vôlei. Os meninos da Escola Calvoso, de Ponta Porã brigam para voltar ao brasileiro e aumentar a coleção de medalhas. Para isso, precisam deixar para trás 15 equipes. No feminino, as meninas querem revanche. No ano passado, perderam a final para as garotas da Escola Jorge Amado de Chapadão do Sul que, venceram a etapa nacional e querem voltar para buscar o bi. Outros nove times estão na disputa.

A etapa Ponta Porã dos Jogos Escolares da Juventude, será de 6 a 12 de setembro. A abertura está marcada para às 19h30, de terça-feira, no Ginásio Poliesportivo Pepe Portela. As disputas do basquete serão no Ginásio Poliesportivo Porãbask, do vôlei na Escola Calvoso e do handebol no Pepe Portela.

