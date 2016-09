Casa do Trabalhador de Dourados oferece 312 vagas de empregos

Campo Grande (MS) – A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) possui 31 agências Casas do Trabalhador no MS. Dentre as agências, se destaca a do município de Dourados, que nesta semana disponibiliza 312 vagas de empregos.

O município situa-se aproximadamente a 220 km de Campo Grande. As atividades econômicas são por meio da agricultura, com a produção de grãos de soja e milho; e a pecuária, com a criação de bovinos. Também se destaca na produção de aves, ovos e mel de abelha.

As vagas intermediadas são para diversas funções, com exigências específicas para cada uma. Entre elas: abastecedor de linha de produção (25 vagas), analista contábil (1), armador de ferragens na construção civil (2), assistente social (1), atendente de balcão (8), atendente de lojas (3), auxiliar administrativo (2), auxiliar de cozinha (1), auxiliar de depósito (1), auxiliar de limpeza (1), auxiliar de pessoal (1), carpinteiro (4), chefe de serviço de limpeza (2), cobrador externo (1), coordenador administrativo (1),cortador de roupas (1), coveiro (1), cozinheiro de restaurante (1), cozinheiro geral (1) e cuidador de pessoas idosas e dependentes (1).

Além dessas, há vagas para: desenhista técnico (artes gráficas) (1), eletricista de instalações de veículos automotores (1), empacotador, à mão (30), empregado doméstico nos serviços gerais (1), empregado doméstico nos serviços gerais (3), empregado doméstico diarista (1), encanador (4), fiscal de caixa (4), fiscal de loja (20), fiscal de prevenção de perdas (1), garçom (2), gerente administrativo (1), instrutor agrícola (1), mecânico (3), mãe social (1), operador de caixa (83), operador de cozedor a vácuo na refinação de açúcar (1), operador de empilhadeira (5), operador de máquina agrícola (1), operador de rolo compactador (1), operador de tratamento de calda na refinação de açúcar (1), pedreiro(2), promotor de vendas (1), recepcionista atendente (2), recepcionista secretária (2), repositor de mercadorias (50), servente de pedreiro(10), trabalhador rural (1), tratorista agrícola (1), técnico em segurança do trabalho (1), vendedor interno (9), vendedor pracista (8).

Os interessados podem obter mais informações pelos telefones (67) 3421- 9031/2725/7790. Os atendimentos funcionam de segunda a sexta, das 7 às 13h00, na Av. Weimar Garcia de Melo, nº 205 – Centro, Dourados (MS).

Magna Melo, da Assessoria de Comunicação da Funtrab.