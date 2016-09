Reinaldo se reúne com ministro da Justiça nesta terça-feira em Brasília

Pautas principais são sistema prisional e segurança na fronteira

Governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB). (Foto: Marcos Ermínio).

O governador do Estado, Reinaldo Azambuja (PSDB), se reúne, nesta terça-feira (6), com o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, em Brasília. O objetivo é discutir o sistema prisional de Mato Grosso do Sul e a segurança da fronteira.

No evento de comemoração do aniversário da Polícia Militar, Reinaldo havia anunciado o encontro com o ministro, afirmando que buscará chegar a um acordo, mas, que, se não houver, poderá ir à Justiça.

Isto porque, ainda de acordo com o governador, crimes relacionados à tráfico internacional – que seria a maioria dos casos em MS -, é de responsabilidade da União.

Dados da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) revelam que mais de 40% dos presos em Mato Grosso do Sul foram condenados por tráfico de drogas. Dos 15,6 mil detentos do Estado, 6,1 mil cometeram crime do narcotráfico – a maioria internacional. Juntos, os presos custam mais de R$ 126 milhões por ano aos cofres estaduais.