Novo guia da Seekr orienta marcas sobre como utilizar as mídias sociais no processo pós-venda

Engajada em promover uma boa relação entre marcas e consumidores, a Seekr – empresa brasileira de TI que oferece gestão em multicanalidade – acaba de lançar o guia “Pós-venda em mídias sociais: 4 dicas para gerar novos negócios com a base de clientes”. Disponível para download gratuito no blog da empresa, o documento reúne dicas para as companhias estruturarem estratégias nos canais digitais e, dessa forma, manterem o contato contínuo com o consumidor. Entre os tópicos abordados estão a importância de construir um relacionamento de confiança sem erros no atendimento, como oferecer conteúdos de pós-venda relevantes e como o monitoramento pode ser um aliado nesse processo. Baixe aqui