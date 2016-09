UNIMED CG realiza 1ª Caminhada da Melhor Idade

A ação é gratuita e aberta ao público

Reprodução

Gratuita e aberta ao público idoso (a partir de 60 anos), a “1ª Caminhada da Melhor Idade” – realizada pela Unimed Campo Grande, está com inscrições abertas. A ação será no dia 25 de setembro, às 7 horas, com encontro no quiosque da Unimed – localizado no Parque das Nações Indígenas (acesso pela entrada ao lado do Aquário do Pantanal).

A caminhada será de 2 Km, com alongamento e acompanhamento profissional. Os interessados devem se inscrever até o dia 23 de setembro pelo telefone 3389-2421 e as 50 primeiras inscrições ganharão uma camiseta – que poderá ser retirada no dia e local do evento. Na ocasião, a Unimed Campo Grande também vai fornecer água e fruta aos participantes.

Sobre a Unimed Campo Grande – É uma cooperativa de trabalho médico, com 1.500 médicos cooperados e mais de 100 mil clientes. Considerada pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) a melhor operadora de saúde do MS, com cerca de 170 estabelecimentos credenciados, um laboratório e hospital próprios – estando este último em fase de ampliação de 3 mil para 23 mil m².

Fonte: ASSECOM

Jornal do Estado MS