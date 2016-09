Novos modelos de pagamentos que impactam o mercado financeiro é tema de seminário internacional promovido pela UL do Brasil

Principais executivos de bancos e meios de pagamentos debatem a regulamentação do setor, Open versus Closed Baking e como o mercado financeiro pode aprender e evoluir com a inovação das fintechs

Os novos modelos de pagamentos, compras online e mobile estão colocando em xeque a real relevância dos tradicionais players bancários e de meios de pagamento, diante de uma nova realidade onde o usuário pode adquirir serviços financeiros de novos agentes a qualquer momento, lugar e hora por meio de seus dispositivos conectados à Internet e sem ter que pedir autorização para quaisquer instituições tradicionais.

As fintechs estão entre estes agentes desafiadores, porque oferecem serviços financeiros que se diferenciam pela facilidade garantida, não apenas pela tecnologia e mobilidade, mas porque eleva a experiência do usuário na aquisição de novos serviços. Nos últimos anos têm surgido um grande número de startups e a mais recente edição do CIAB FEBRABAN contou com um pavilhão inteiro dedicado a estas inovações.

A UL do Brasil, especializada em testes laboratoriais, certificação e validação de segurança, irá realizar no dia 21 de setembro em São Paulo a sexta edição do UL Annual Innovation Seminar, com o tema Open versus Closed Banking, reunindo principais executivos do mercado bancário e de meios de pagamento e convidados internacionais para debater o impacto destas novas tecnologias disruptivas, sua regulamentação e como os players tradicionais do setor podem aprender a inovar diante da nova realidade.

“O negócio bancário e financeiro está mudando e novos players não-bancários – à margem da atual regulamentação bancária existente, mas nem por isso ilegal, surgiram para atuar no mercado de meios de pagamentos no Brasil e no resto do mundo”, comenta Marcos Nunes, Managing Director da UL do Brasil. “Queremos debater o impacto desta nova realidade e apresentar alternativas para o mercado a partir da troca de experiência e casos bem-sucedidos na Europa e Estados Unidos, que serão representados no evento por convidados especialistas no assunto para compartilhar suas histórias. O embate Open versus Closed Banking estará no centro das discussões do UL Annual Innovation Seminar este ano em vários países onde o evento é realizado. No Brasil, certamente, o evento trará novas perspectivas para o mercado”, enfatiza o executivo.

Segundo Nunes, a UL do Brasil está investindo na ampliação de sua base no mercado brasileiro para ajudar o mercado financeiro e de meios de pagamentos a entender esta nova mentalidade das startups, impulsionada pela evolução tecnológica e pelo novo patamar de experiência do usuário oriundo da mobilidade. Todos os novos players que chegam a este mercado romperam com o pensar comum e interromperam com a mentalidade anterior, abrindo caminho para o “go-open””, acrescenta Nunes. Esta sexta edição do UL Annual Innovation Seminar, segundo ele, será um divisor para o mercado brasileiro.

O UL Annual Innovation Seminar também abordará como o mercado financeiro pode renovar sua infraestrutura, cooperar com fintechs e acompanhar a velocidade das mudanças e de acordo com as exigências regulatórias.

Fonte Midia Americas