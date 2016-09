Concurso para cadastro de reserva da Dataprev tem salários de até R$7.559

Divulgação

Foi publicado nesta terça (06) no DOU (Diário Oficial da União) o edital para o novo concurso da Dataprev (Empresa de Tecnologia e Informação da Previdência). O objetivo da prova é criar um cadastro de reserva para vagas que forem abertas pelos próximos dois anos.

As inscrições podem ser realizadas entre 8 de setembro e 7 de outubro no site da empresa Cetro Concursos Públicos, que é a organizadora da prova. A taxa de inscrição custará R$80 para os cargos de ensino médio e R$100 para quem concorrer a posições de nível superior. A isenção do valor deve ser solicitada até o dia 9 de setembro.

20% das vagas que vierem a ser criadas são reservadas para pessoas negras, conforme previsto em lei, e 10% destinadas aos candidatos portadores de deficiência.

Os salários para o primeiro grupo estão em R$3.699,32, enquanto a remuneração para os cargos que exigem ensino superior variam entre R$6.899,98 e R$7.559,60. Dentre as carreiras, estão oportunidades para auxiliar de enfermagem do trabalho, médico do trabalho, analista de processamento, analista de tecnologia da informação e engenheiro de segurança do trabalho.

As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 20 de novembro em várias capitais, incluindo Campo Grande e os resultados serão publicados no dia 3 de janeiro de 2017.