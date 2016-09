Associação Internacional de Soja Responsável apresenta Consultor Externo no Brasil

A Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS) anuncia a chegada de Cid Sanches como novo Consultor Externo no Brasil. O profissional tem como objetivo divulgar o trabalho da Associação no país, bem como atender as demandas dos produtores certificados e assessorá-los no contato com empresas que desejem comprar créditos, incrementar o montante de membros e potencializar ainda mais a visibilidade da bandeira RTRS como padrão de certificação da soja.

Graduado em Economia pela ESALQ/USP, MBA em Gestão Coorporativa pela FGV e MBA em Gestão Agroindustrial pela UFLA (Universidade Federal de Lavras), Cid iniciou sua carreira prestando consultoria a agricultores e empresas de agronegócio no IGEAgro. A seguir, trabalhou por 9 anos na Aprosoja, onde liderou a equipe de projetos e gerenciou o departamento de planejamento da Associação.

Cid Sanches

“É com imenso prazer que acompanharei a RTRS no seu processo de desenvolvimento no Brasil. Espero contribuir para que a Associação seja reconhecida como um fórum de diálogo que facilita a produção, o processamento e a comercialização de soja responsável”, comenta o Consultor.

Marcelo Visconti, Diretor Executivo da RTRS, acredita que a experiência de Cid será essencial para concretizar os objetivos e ambições da Associação no país. “Estamos contentes de receber um profissional tão capacitado para nos assessorar como Consultor no Brasil, país estratégico que possui representativa produção de soja certificada”, ressalta.

Sobre a RTRS

Fundada em 2006, a Associação Internacional de Soja Responsável (RTRS) é uma iniciativa internacional pioneira formada pelos principais representantes da cadeia de valor da soja, como produtores, indústria, comércio, finanças e a sociedade civil. Os atores dessas diferentes áreas se reúnem em torno de um objetivo comum, garantindo o diálogo e a tomada de decisão por consenso. A missão da entidade é promover o uso e o crescimento da produção sustentável de soja e, por meio do Padrão RTRS de Produção Responsável da Soja, aplicável mundialmente, garantir uma produção ambientalmente correta, socialmente adequada e economicamente viável. É hoje o sistema mais confiável e avançado do mercado de soja brasileiro para alcançar a sustentabilidade. Atualmente a RTRS conta com mais de 200 membros dos países do mundo inteiro. Os princípios e critérios da RTRS são o único padrão multipartes que garante o Desmatamento Zero na produção de soja responsável.

