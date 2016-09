Tejon lança o livro “Guerreiros Não Nascem Prontos”

José Luiz Tejon Megido lança o livro “Guerreiros Não Nascem Prontos”. A obra retrata o incômodo e como podemos transformar os desafios da vida em aprendizagem e superação. Aborda sobre como formar guerreiros da vida, educar jovens e uma reflexão e autoeducação de adultos.

Considerado um sucesso desde o lançamento, está semanalmente na lista dos vinte livros mais vendidos e pontuado nos dez mais da revista Veja. Foi indicado pelo apresentador de televisão, Jô Soares, e conta com um trecho especial escrito pelo cantor e compositor, Carlinhos Brown, com prefácios do fundador da Cacau Show, Alexandre Costa, e da jornalista da Rede Jovem Pan FM, Madeleine Lacsko. Também menciona histórias de guerreiros inspiradores como Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Madre Teresa e Steve Jobs. Temas como construa sua identidade, saiba o que você representa, não deixe que os outros o definam, aceite seus próprios desafios e não tenha medo de ser o primeiro, estão ao longo do livro.

“Guerreiros Não Nascem Prontos” é uma publicação da Editora Gente, tem 192 páginas, gênero Carreira e o preço sugerido é de R$ 29,90.

Sobre o Tejon

É um dos maiores exemplos de superação. Filho adotivo, teve sua face totalmente destruída em uma queimadura de terceiro grau aos quatro anos de idade. Passou a infância e adolescência semi-internado em hospitais públicos. Estudou em uma escola para crianças especiais da Santa Casa de Santos, porém rapidamente se afastou da situação de “patinho feio” e passou a dedicar toda a sua atenção à arte e ao trabalho. Mestre pela Universidade Mackenzie e com especializações em Harvard, MIT e Insead, atualmente é doutorando em Ciências da Educação e Professor da FGV in company, em São Paulo, e professor de MBA na Audencia, em Nantes, na França. É presidente da TCA Internacional e dirige o núcleo de agronegócio da ESPM. Foi diretor dos grupos O Estado de S. Paulo, Agroceres e Jacto S/A. Atua ainda como comentarista da Rede Jovem Pan de Rádio e como Conselheiro Fiscal do Conselho Científico Agro Sustentável (CCAS). Foi eleito palestrante Top of Mind do país pelo Prêmio Estadão RH e Great Key Speaker pelo Troféu Olmix, em Paris. Possui 33 livros publicados (autoria e co-autoria), incluindo os best-sellers O voo do cisne, O beijo na realidade, A grande virada, Liderança para fazer acontecer e O código da superação, todos publicados pela Editora Gente. Hoje, Tejon coloca sua vida a serviço dos que buscam a vitória em seus desafios. Saiba mais sobre o autor:http://tejon.com.br/ e curta a página no Facebook: https://www.facebook.com/ joseluiztejon/

