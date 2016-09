Lepodium apresenta coleção assinada por Srta. Galante

A casa é uma extensão da vida das pessoas e assim como o morador é carregada de história e personalidade. É pensando nisso que a Lepodium, e-commerce com um mix completo de produtos para compor a decoração de casa, apresenta a coleção Slow Fashion, de Srta. Galante.

Com produção 100% artesanal, o ateliê Senhorita Galante trabalha em cima do conceito Slow Fashion, que propõe uma forma de produzir mais consciente, respeitando aspectos sociais e ambientais, utilizando do tricô como matéria prima para criação de suas peças.

A antiga arte têxtil de entrelaçamento de fios faz parte do imaginário da infância, das lembranças da casa de vó, propondo uma conexão com o passado Na decoração, evoca o aconchego e confere personalidade de forma atemporal aos ambientes. Explorando o tricô em diversas formas, coleção é composta por almofadas, bancos, pufes, cestas e cachepots.

Sobre o site da LEPODIUM

Fonte: Denise Delanamo Comunicação