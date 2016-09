De vendedor de espetinhos a diretor de expansão da “A Magia do Mundo dos Negócios”

Conhecimento, habilidade e atitude traçaram o caminho de Victor Vieria, um mestre em vendas que influência e transforma vidas de empreendedores no Brasil todo

Performances, dinâmicas, workshops e encontros sobre vendas nunca tiveram tão em alta como hoje em dia e, naturalmente, isso tem uma razão de ser. Com a crise econômica e política no Brasil, muitos empreendedores estão buscando novas formas de conquistar e fidelizar clientes. Nunca foi tão difícil fazer com que um consumidor compre uma ideia, produto ou serviço.

Victor Vieira, 31 anos, especialista em vendas e diretor de expansão da “A Magia do Mundo dos Negócios”, um dos maiores portais de empreendedorismo e negócios do Brasil, garante que para se consagrar como um bom vendedor, empatia e muita força de vontade são quesitos fundamentais. E hoje, na direção da Magia, passar essa mensagem é uma de suas grandes responsabilidades. “A possibilidade de impactar milhares de vidas, transformando sonhos em realidade, por meio do conhecimento e do empreendedorismo, é meu maior desafio”. Mas, para chegar até sua posição atual, Victor passou por um longo caminho, repleto de aprendizados – do bê-a-bá das vendas até cargos de alto escalão.

O especialista em vendas, que atualmente também é diretor, fundador e idealizador da maior escola de vendas do Brasil (Instituto de Especialização em Vendas), lembra que seu primeiro contato com vendas foi aos 18 anos, vendendo espetinhos de carne na esquina de um bar. “Eu mesmo assava (risos)”, lembra. “Também fui balconista de loja de varejo, vendedor externo, representante comercial de frigoríficos com atuação em supermercados, supervisor de vendas, gerente de vendas, diretor comercial e franqueado”, conta ele, que não tem formação acadêmica, mas muito know-how na bagagem.

E como ele conseguiu essa evolução? Segundo ele, o segredo está em três pilares, ensinamentos de outro grande nome das vendas e também palestrante da Magia, Raul Candeloro. Primeiro, o conhecimento da empresa, do mercado, dos produtos e dos concorrentes. Depois, nas habilidades para o desenvolvimento de planejamentos, prospecções, abordagens, levantamento de necessidades, elaboração de propostas de valor, negociação, fechamentos e pós-vendas. “E, por fim, atitudes! Esse é o ponto que eu mais admiro: a capacidade de olhar para o espelho ao invés de olhar para a janela. Ou seja, observar mais as coisas que podem ser melhoradas, ao invés de permanecer dando desculpas e olhando para o que os outros podem fazer”, finaliza.

E, ao contrário do que muita gente possa imaginar, na visão de Vieira, “querer vender” é justamente um dos principais erros cometidos por quem trabalha nesse meio. “Os clientes amam comprar, mas odeiam quando tentam vender para eles (risos)”, alerta. “Um bom vendedor é aquele que ajuda o cliente a tomar a melhor decisão pra ele, trazendo lucros para a empresa”, sintetiza.

Caminho até a Magia

“A Magia do Mundo dos Negócios” é um dos maiores portais sobre negócios e empreendedorismo do Brasil. Fundada em fevereiro de 2013, por meio de uma página bem sucedida de uma rede social, em junho de 2015, a “A Magia do Mundo dos Negócios” se tornou uma empresa, passando a atuar em diferentes vertentes como e-commerce, expedições de negócios nacionais e internacionais, eventos empresariais e – o mais recente e novo serviço – agenciamento de palestrantes, para workshops, palestras e treinamentos pelo Brasil todo. Até hoje, a Magia já realizou mais de 30 eventos, entre expedições, palestras, congressos e encontros empresariais, pelo Brasil e Estados Unidos.

E é como diretor de expansão da Magia, que Victor encontra um de seus maiores desafios: aumentar a quantidade de cidades impactadas sem diminuir a lucratividade e da área de educação do grupo. “Nosso intuito é, posteriormente, transformar a Magia em uma franqueadora”. E como um dos líderes da área de Estratégica do Segmento de Eventos, ele afirma que o mercado de eventos corporativos passa, atualmente, por grandes mudanças. “Os clientes estão sedentos por conhecimentos técnicos e não só motivacional. Eles buscam muito conhecimento atrelado à experiência, e entregar isso não é um trabalho fácil”, reforça Vieira que faz parte da Magia, desde abril de 2015.

Atualmente, o portal registra mais de 150 mil acessos mensais – com picos de quase 200 mil, eventualmente. A página do Facebook já ultrapassou os 335 mil seguidores. E o Instagram já passa dos 12 mil seguidores. Tudo isso gera um alcance de quase 10 milhões de pessoas por mês.

