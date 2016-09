Quadros para customização agradam adultos e crianças

Você q Faz lança quadros que acompanham kit customização com canetinhas atóxicas especiais para personalização

A empresa, que já possui uma linha de camisetas, bodies, mochilas e ecobags exclusivos para customização, lança agora uma linha de quadros prontos para serem coloridos! Os quadros vêm com um kit customização com 4 canetinhas coloridas, que não saem após a lavagem e são atóxicas. O kit também acompanha um Manual de Personalização, que ensina as técnicas de customização que deixarão os quadros ainda mais diferentes. A proposta da marca é que crianças e adultos possam se divertir colorindo os quadros e trazendo personalidade à decoração de qualquer ambiente. “Os quadros chegam para completar uma linha de produtos que já ultrapassa 40 opções de presentes personalizáveis. Os quadros são mais uma oportunidade de interagir e participar do processo criativo, seja adulto ou criança”, explica o diretor executivo da Você q Faz, Rafael Boni Ruschel. Os quadros estão disponíveis nas estampas Meia Mandala para os adultos e Mostrinhos Amiguinhos para as crianças nos tamanhos 24cm x 24cm. Em breve, a marca também lançará modelos nos tamanhos 34cm x 34cm. Os produtos estarão à venda ainda no mês de agosto nos principais pontos de vendas da marca, como em feiras itinerantes como Mercado Mundo Mix e Mercado dos Criadores, além de seu site oficial www.voceqfaz.com.br/

Usar as habilidades artísticas pode ser um hobbie para pessoas de todas as idades. Além de estimular a criatividade e a imaginação, trabalha a mente e pode servir como uma atividade relaxante em meio a uma rotina agitada. Sabendo disso, a Você q Faz, marca inovadora no segmento de presentes criativos, lança mais um produto com o conceito “faça você mesmo”.