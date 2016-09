SEMINÁRIO INTERNACIONAL SERÁ UMA DAS NOVIDADES DO SALÃO DE HUMOR DE PIRACICABA

No dia 12 de setembro acontecerá uma das novidades do 43º Salão Internacional de Humor de Piracicaba. Será o Seminário Internacional Humor e Movimento para uma Infância Feliz, iniciativa do Instituto Arcor Brasil e que terá a presença de vários conferencistas.

Organizado pelo Instituto Arcor Brasil, o Seminário busca proporcionar um espaço de encontro e diálogo entre os diversos setores sociais sobre a importância da vida ativa e do movimento para a infância.

Além disso, o evento pretende instalar na agenda pública a importância que a vida ativa e o movimento tem como gerador de oportunidades para a infância e difundir publicamente os benefícios da atividade física para o desenvolvimento integral da infância.

O Seminário acontecerá no Teatro Erotides de Campos (Parque do Engenho Central), entre 17h30 (credenciamento) e 21 horas (coquetel de encerramento).

Poderão participar do Seminário educadores das escolas públicas e privadas dos municípios de Piracicaba e região, secretários de educação e de esportes e professores de universidades e alunos da graduação em educação física, além de gestores e colaboradores do Grupo Arcor. As inscrições podem ser feitas gratuitamente no site do Instituto Arcor Brasil: www.institutoarcor.org.br

Conferencistas – Atuarão como conferencistas:

Prof. Dr. José Angelo Barela (Unesp e Universidade Cruzeiro do Sul) – Licenciado em Educação Física e Técnico Desportivo pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (1987), mestrado em Ciências do Movimento Humano pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1992) e doutorado em Desenvolvimento Motor pela Universidade de Maryland, Estados Unidos (1997). Atualmente é Professor Adjunto da Universidade Cruzeiro do Sul e da Universidade Estadual Paulista, com atuação na graduação, ministrando aulas no curso de Licenciatura em Educação Física. Também orienta e ministra disciplinas no Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Ciências da Saúde, linha de pesquisa Coordenação e Controle do Movimento Humano, Universidade Cruzeiro do Sul. Tem experiência na área de Educação Física, atuando principalmente nos subtemas: desenvolvimento e controle motor e controle postural.

Marta Lantermo (“El Laboratorio danza y acrobacia”, Buenos Aires) – É dançarina e professora. Estudou Educação Física, dança contemporânea, contact improvisation, análise coreográfica, piano e canto. Há 30 anos trabalha para promover o trabalho corporal em crianças pequenas. Começou essa atividade como professora de educação física em uma escola e também ensinando natação e atletismo. Posteriormente deu oficinas de dança e acrobacia. Há mais de 15 anos dirige e coordena “El Laboratorio danza y acrobacia”, localizado no bairro de Chacarita da Cidade Autônoma de Buenos Aires.

Adelsin (Adelson Murta Filho) – Nasceu em Belo Horizonte (MG), é formado em Artes Plásticas pela UFMG. Desenvolve pesquisas e oficinas voltadas para o universo da criança. É consultor, escritor sobre cultura infantil e educação ambiental, e tem desenvolvido e realizado projetos para ONGs, instituições públicas e privadas nessas áreas, em todo o Brasil.

Fonte: Instituto Arcor Brasil Comunicação