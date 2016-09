Campanha de verão 2017 da Usaflex exalta ‘o conforto de ser você mesma’

Valorizando o conforto em sintonia com a moda, a Usaflex lança a campanha de verão 2017 inspirada pelo conceito Love Your Mix. Muito mais do que oferecer sapatos e tendências, a marca sempre teve um cuidado especial com as mulheres. O tema eleito busca transmitir ‘o conforto de ser você mesma’, seja pela etnia e pela cultura, ou pela liberdade de misturar estampas e estilos.

As protagonistas da campanha são modelos da vida real, entre elas mãe e filha de verdade que contracenam nas imagens do editorial. A proposta sintoniza com o DNA da Usaflex, que aposta em uma coleção ampla e versátil, com opções modernas e atuais para as diferentes idades. Para tanto, o ensaio transita entre referências clássicas, esportivas, étnicas e sofisticadas, exaltando as tendências Mix Cultural, Elegância Fresh e Força Feminina.

EMPRESA – Fundada em 1998, a Usaflex tem sede em Igrejinha/RS e produz calçados predominantemente em couro. Direcionada ao público feminino, a marca se destaca por seu empenho em agregar tecnologia, conforto e inovação em cada artigo. Com produção diária de até 25 mil pares, a fabricante gaúcha conta com aproximadamente 800 modelos de sapatos, que abrangem mais de 80 diferentes linhas para se adaptar aos mais diversos perfis de consumidoras.

