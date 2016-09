PRAZO PARA APOSTAR NA LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA TERMINA HOJE

Prêmio estimado de R$ 85 milhões será sorteado no Espaço CAIXA Loterias, em São Paulo

Apostadores de todo o país têm até às 19h desta terça-feira (6) para registrarem suas apostas na Lotofácil da Independência, que tem prêmio previsto em R$ 85 milhões. O sorteio será às 20h, no Espaço CAIXA Loterias, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

Se apenas um apostador acertar os 15 números e quiser aplicar todo o valor na Poupança da CAIXA, receberia por mês R$ 642,4 mil em rendimentos. O milionário também poderia adquirir três fazendas de 885 hectares com uma enorme represa e 340 jet skis para diversão.

O prêmio do concurso especial não acumula. Na Lotofácil, o apostador marca entre 15 a 18 números, dentre os 25 disponíveis no volante, e fatura o prêmio se acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 números. Pode ainda deixar que o sistema escolha os números por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 9 ou 12 concursos consecutivos através da Teimosinha. A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 2. Os jogos podem ser registrados até as 19h do dia do sorteio.

Mega-Sena :

Nesta quinta-feira (8), a modalidade pode pagar R$ 3 milhões ao apostador que acertar os seis números da sorte. O concurso 1.854 será às 20h, em Lagarto (SE), onde está estacionado o Caminhão da Sorte.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país. Clientes com acesso ao Internet Banking CAIXA podem fazer suas apostas pelo computador pessoal, tablet ou smartphone. Basta ter conta corrente na CAIXA e ser maior de 18 anos. O serviço funciona das 8h às 22h (horário de Brasília), exceto em dias de sorteio, quando as apostas se encerram às 19h, retornando às 21h para o concurso seguinte.

Bolão CAIXA :

Apostadores que quiserem somar forças com amigos e familiares podem fazer um Bolão CAIXA, dividindo cotas e preenchendo no campo específico do bilhete a quantidade de participantes. O bolão também pode ser solicitado diretamente ao atendente da lotérica, informando os números da aposta e a quantidade de pessoas que irão participar.

Também pode ser adquirida uma cota de bolão organizado pelas lotéricas, podendo pagar uma tarifa de serviço de até 35%. O atendente registrará a aposta e emitirá o recibo da cota, com o qual o apostador poderá resgatar seu prêmio, caso seja ganhador, em qualquer agência da CAIXA.

Fonte: Da Assessoria de Imprensa da CAIXA