Chefs Morena Leite e Betty Covesi usarão produtos de luxo no Taste of São Paulo

Os chefs Morena Leite, Betty Covesi, Marina Hernandez, Alberto Landgraf, Ivan Achcar e André Boccato, além dos cozinheiros do Soul Kitchen, já confirmaram presença no Taste of São Paulo, que ocorre de 8 a 11 de setembro no Clube Hípico de Santo Amaro. Eles foram convidados pela Electrolux para contar suas experiências e cozinhar receitas comfort food, conceito que proporciona mais prazer e conforto de uma forma leve e criativa.

A empresa irá disponibilizar também um espaço patrocinado completo – o “Papo de Cozinha”, onde os chefs convidados utilizarão alguns dos produtos de luxo da marca, como a linha premium Expressionist, em um número de receitas de comfort food com o melhor da culinária brasileira. O mixer, top da categoria, conta com 700W de potência e acompanha batedor de claras e um mini processador de alimentos para o preparo de temperos, patês, cremes e massas diversas. Já o liquidificador com jarra de vidro temperado bate qualquer tipo de massa facilmente e tem 900W, potente para ingredientes maciços, como gelo e sementes. Agregando tecnologia, design e performance, ambos têm acabamento em aço inox e contam com o recurso TruFlow, que previne a formação de bolhas e garante uma textura uniforme e aveludada nas receitas, além de lâminas de titânio.

A Electrolux também apresenta produtos de linha branca, como o refrigerador DM83X, modelo mais flexível do mercado que tem french doors e generoso espaço interno; o micro-ondas MF33S que dispensa o uso do prato giratório, além de possuir leitor de QR code e abertura superior; e o Cooktop IC30, com duas zonas de indução, função turbo e sistema anti-derramamento.

Os ingressos estão disponíveis no site www.tastesaopaulo.com.br. Para acompanhar a repercussão em tempo real, acesse a hashtag #TasteElectrolux

SAC Electrolux Eletroportáteis: (41) 3340-4321

