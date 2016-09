Boletim de pautas nº 95

Boletim de Pautas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa Número 95 – 6 de setembro de 2016 Fazendas leiteiras bem manejadas podem sequestrar mais gases de efeito estufa Pesquisadores estabelecem fatores de emissão de metano para as condições da pecuária nacional Leia mais

Embrapa desenvolve variedade de mandioca específica para a indústria BRS CS01 produz quase o dobro de raízes que variedades usadas no Paraná e Mato Grosso do Sul Leia mais Pesquisa mostra que manejo inadequado da lavoura provoca resistência a pragas Uso correto do MIP pode preservar tecnologias em Mato Grosso Leia mais

Parceria trilateral contribui para o incremento da produtividade de arroz no Suriname Missão da Embrapa Arroz e Feijão foi até o Suriname para avaliar parcelas experimentais de arroz de terras altas Leia mais Hotsite

