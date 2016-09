Projeto Visite BC e Região finaliza mais duas etapas com divulgação em quatro países da América Latina

Mais duas etapas do projeto Visite Balneário Camboriú e Região foram concluídas com sucesso nos últimos dias. A equipe executiva do Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau e representantes do trade turístico da região participaram de oito eventos durante uma maratona de duas semanas no Mercosul, passando por cidades da Argentina, Uruguai, Chile e Peru. O intuito do projeto é divulgar o destino e mostrar que a região tem muito mais para oferecer do que apenas sol e mar.

Dos oito eventos que integravam a lista, quatro foram organizados pela entidade de Balneário Camboriú e demais envolvidos, entre eles esteve o brunch de capacitação em Montevídeo para mais de 70 agentes e operadores. A vice-presidente do BC Convention, Margot Rosenbrock Libório, que acompanhou todo o processo, destaca as parcerias formadas durante os compromissos e as aproximações com importantes órgãos, como a Embratur, as Embaixadas do Brasil e o Comitê Descubra Brasil.

Margot salienta que o projeto já vem rendendo frutos e que as expectativas são as melhores. “Mostramos os principais pontos positivos de nossa região, exaltando o trabalho sério que desenvolvemos. Com certeza as operadoras e agências de viagem do Mercosul estão olhando para nós de uma maneira diferente, porque mostramos que apesar da temporada de verão ser muito importante, queremos incentivar o turismo o ano inteiro. Temos a honra de ter destinos turísticos que se complementam, além das belezas de Balneário, temos o Beto Carrero World, que é o maior parque temático da América Latina, o Vale da Cerveja e a cultura alemã de Blumenau”, explica.

Para o Secretário de Turismo de Balneário Camboriú, Hélio Dagnoni, o projeto Visite Balneário Camboriú se tornou uma das maiores estratégias de marketing turístico de destinos turísticos brasileiros no Mercosul e países sul-americanos. “Estamos nos projetando num cenário importante, que é o de nos tornar um dos principais produtos da vitrine do turismo do Sul do Brasil no exterior, o que, além de ampliar o volume de turistas estrangeiros, incentiva também esse visitante a permanecer mais tempo em nossa cidade e região. Isso igualmente nos coloca em uma importante exposição na mídia do Mercosul. Nosso foco é ainda e principalmente, fortalecer o desenvolvimento econômico de nossa cidade, contribuindo para um maior giro financeiro nos setores ligados ao turismo e que se aquecem com a vinda desses turistas”, finaliza.

Visite BC e Região



O projeto é desenvolvido e organizado pelo Balneário Camboriú Convention & Visitors Bureau e pela Secretaria de Turismo de Balneário Camboriú, com apoio do Sindisol, tem como parceiros máster o Beto Carrero World, Parque Unipraias e Secretaria de Turismo de Blumenau, além destes participam cerca de 40 empresas do trade turístico. O objetivo principal é divulgar Balneário e região no Brasil e em outros seis países latino-americanos (em 14 cidades ao total, entre nacionais e internacionais.

Fonte: Na Mídia.comn