GILBARCO VEEDER-ROOT FIRMA PARCERIA COM SINCOPETRO PARA OFERTA DE EQUIPAMENTOS AOS ASSOCIADOS

O acordo atende a proposta do sindicato paulista de oferecer, aos seus associados, benefícios para a aquisição e renovação dos equipamentos de seus postos de combustíveis, frente ao atual cenário econômico do país

Mediante o acordo entre a fabricante de bombas de combustíveis e sistemas de medição e monitoramento ambiental e o Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo do Estado de São Paulo, os associados da entidade poderão adquirir equipamentos Gilbarco Veeder-Root em condições especiais de financiamento e outras vantagens.

Fazem parte do leque de produtos ofertados pela Gilbarco Veeder-Root sua linha de bombas Prime, em diferentes modelos, e os dispensers para Arla. Todos, equipamentos de qualidade global e alto desempenho preparados para atender as demandas atuais e futuras dos postos de serviços.

Estão disponíveis também os sistemas de medição e monitoramento TLS-450 Plus e TLS 4, mundialmente utilizados e reconhecidos pela precisão, segurança e controle que oferecem, aumentado, assim, a rentabilidade do posto e garantindo o cumprimento das normas ambientais.

“Esta parceria demonstra que criando sinergias e atendendo interesses comuns é possível criar oportunidades de crescimento do nosso negócio, colaborando no atendimento das demandas de nossos clientes neste momento econômico”, observa Paula Flórido, diretor de marketing para a América Latina da Gilbarco Veeder-Root.

Os equipamentos Gilbarco Veeder-Root em condições especiais estão disponíveis para os associados do SINCOPETRO que espera, com a iniciativa, não só beneficia-los como, também, atrair novas adesões para a entidade.

(*) Sobre a Gilbarco Veeder-Root – A empresa é líder global em tecnologia de bombas de combustíveis com soluções integradas de abastecimento, do tanque à loja de conveniência. Gilbarco Veeder-Root também é líder mundial em sistemas de medição e monitoramento ambiental de tanques. A empresa conta com abrangente portfólio de produtos e serviços, oferecendo a melhor qualidade e variedade com valor agregado no seu segmento.

FONTE MCA Imprensa & Relações Públicas