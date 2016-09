Arrase nos games com o headphone certo

Existe coisa pior do que estar no melhor momento do seu jogo favorito e alguém pedir para baixar o volume da TV ou do smartphone? Para evitar essa frustração uma boa dica é usar headphone.

Além da privacidade, outra vantagem de optar pelo acessório é a qualidade do som, pois a reprodução de áudio por um bom headphone pode transformar totalmente sua experiência ao jogar. É possível ouvir cada detalhe do game, como passos, bombas sendo armadas e prever de que lado vem o inimigo. Assim, quem usa o headphone certo acaba tendo vantagem sobre quem ouve o som padrão da TV ou utiliza fones comuns. Conheça três modelos que vão te ajudar a arrasar nos games:

O MDR-XB650BT possui a tecnologia Extra Bass, que realça as frequências mais baixas para obter sons graves mais profundos. É wireless (não possui fio) e funciona via Bluetooth com NFC, o que facilita as jogadas. Sua bateria interna resiste a até 30 horas de uso contínuo sem precisar ser carregada, ideal para jogadores que ficam muito tempo no vídeo game. Também possui microfone e controles para reprodução de música e ajuste de volume quando estiver conectado a um smartphone.

O modelo MDR-450AP também apresenta as tecnologias Extra Bass e Beat Response Control, que garantem exatidão na reprodução dos graves mais profundos. Este é um headphone ideal para utilizar durante longos períodos com muito conforto, pois é leve, ergonômico e possui acabamento almofadado que isola melhor o som do ambiente. O MDR XB450AP também possui cabo flat de 1,2m com microfone e botão para controlar a reprodução de músicas quando conectado a um smartphone. Está disponível em três cores: preta, branca e vermelha.

Headphone premium MDR-1A, co mpatível com áudio de alta resolução (High-Res), tem altíssima qualidade de som e reforço de graves, captura a verdadeira essência de cada som, para que o áudio seja nítido. Leve e ergonômico, tem acabamento almofadado, mais fechado e envolvente para isolar o som e garantir conforto máximo mesmo após horas de uso. O aparelho tem cabo com microfone para falar com outros jogadores online e também atender ligações telefônicas além de controlar as funções de reprodução de músicas do seu smartphone quando não está jogando.

Sobre a Sony Brasil

Presente no Brasil há mais de 40 anos, a Sony é a única empresa que oferece entretenimento completo ao consumidor. Dentro do conceito One Sony, a companhia produz desde conteúdo a equipamentos, reunindo produtos de qualidade, recursos inovadores e serviços exclusivos.

A companhia mantém dois escritórios no Brasil (São Paulo e Rio de Janeiro) e fábrica na Zona Franca de Manaus, além de diversas lojas físicas Sony Center nas cidades de São Paulo, Salvador e Recife.

A empresa estrutura-se em duas áreas: Consumidor e Profissional. A primeira, voltada para o consumidor final, fabrica e comercializa toda a linha de áudio e vídeo. Já a área Profissional está dividida entre os departamentos de B2B e de Broadcast.

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR SONY:

4003-SONY (7669) (capitais e regiões metropolitanas, exceto Rio de Janeiro)

0800-880SONY (7669) (demais localidades brasileiras e estado do Rio de Janeiro)