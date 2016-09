Trisoft gera produtos reciclados e 100% recicláveis – entenda a diferença

Ser 100% nacional não basta, ser 100 % sustentável é essencial. É com esse lema que a Trisoft se destaca no mercado de enchimentos e revestimentos, utilizando matéria prima reciclada: a lã feita com fibras de garrafas PET retiradas do meio ambiente, e criando, por meio de um sistema próprio e patenteado, um produto 100% reciclável: o Petfom, que pode ser totalmente reutilizado, além de ser atóxico, hipoalergênico, e com uma alta performance de qualidade e conforto.

Devido à expertise adquirida em mais de 55 anos de atividade com foco em qualidade e sustentabilidade, a Trisoft explica a diferença entre reciclado e 100% reciclável:

Produto reciclado – Os produtos são feitos, em parte, utilizando matéria prima vinda do meio ambiente e reaproveitada. Isso faz com que a cadeia produtiva se inicie já de forma sustentável e contribuindo para o meio ambiente e o futuro do planeta. “Nós já utilizamos, em nossa produção fabril, matéria prima equivalente e mais de 1 bilhão de garrafas PET retiradas do meio ambiente”, explica Maurício Cohab, Diretor da marca. Além disso, o processo de construção do Petfom é totalmente sustentável: não utiliza água e não tem adição de resinas.

Produto 100% reciclável – “Com nosso produto, criamos um ciclo sustentável, por meio do qual as empresas podem devolver ao setor fabril os seus produtos para que sejam reciclados”, explica Maurício. Um dos exemplos são os colchões, cujo enchimento pode ser transformado novamente para ser utilizado. Maurício lembra: “do produto final, também é possível reaproveitar o tecido, o que deixa a cadeia sustentável ainda mais completa”. Além dos colchões, o produto Trisoft tem aplicação em estofados, protetores de berço, colchonetes de academia, na linha náutica, entre outros. Maurício enfatiza a importância de incentivar a logística reversa: “mais importante do que vender um produto reciclado, é criar um processo produtivo que vise toda a cadeia, e que permita o reaproveitamento da maior quantidade de elementos possível, gerando economia com responsabilidade socioambiental”.

Sobre Logística Reversa:

A logística reversa, segundo o Ministério do Meio Ambiente (ADD Hiperlink: http://sinir.gov.br/web/guest/logistica-reversa), é constituída por um conjunto de ações, procedimentos e meios destinados a viabilizar a coleta e a restituição dos resíduos sólidos ao setor empresarial, para reaproveitamento, em seu ciclo ou em outros ciclos produtivos, ou outra destinação final ambientalmente adequada. Com isso, torna-se um instrumento de desenvolvimento econômico e social.

Selo de qualidade

Para atestar a sustentabilidade que confere ao produto final de seus clientes, a empresa acaba de lançar o Selo Trisoft, que traz o slogan “Tem Trisoft, melhor pro Planeta” e que vai homologar os clientes que estão aderindo a um conceito de produto sustentável e com responsabilidade socioambiental, atendendo à nova demanda de produtos com necessidade de logística reversa.

Sobre a Trisoft

A Trisoft é a maior empresa da América Latina. Atuando há mais 55 anos no mercado, com qualidade, seriedade e responsabilidade sócio ambiental, investe em tecnologia para o desenvolvimento de produtos, transformando a despoluição do planeta em matérias primas para fazer produtos que melhoram a vida das pessoas.

Fonte: Da Clozel

