PMA captura capivara em obra nos fundos de residência na Capital

Capital, (MS) – Policiais Militares Ambientais de Campo Grande capturaram hoje pela manhã um animal da espécie Hydrochoerus hydrochoeris (capivara) no bairro Aero Rancho. Os Policiais foram acionados por um morador, pois o animal adentrara os fundos de sua residência, em uma pequena obra.

A PMA foi ao local e com uso de uma caixa de contenção, formou um corredor com o muro e direcionou o animal no sentido da caixa e o capturou. A capivara foi encaminhada ao Centro de Reabilitação de Animais Silvestres (CRAS), na Capital.

Fonte: PMA/MS