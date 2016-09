Festival Internacional de Teatro de Dourados divulga programação

A sétima edição do Festival Internacional de Teatro de Dourados (FIT) tem início nesta sexta-feira (09) e sua programação acaba de ser lançada pela Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Os interessados em participar das oficinas de formação também podem se inscrever a partir de hoje (05).

Este ano foram selecionados 14 espetáculos das cidades de Dourados, Nova Alvorada do Sul, Belo Horizonte (MG), Itapira (SP), Cascavel (PR), Brasília (DF) e da Espanha. As apresentações irão ocorrer no Teatro Municipal, Casa dos Ventos, Parque do Lago, Praça da Juventude e Parque dos Ipês, algumas com entrada gratuita e outras com ingresso no valor de R$ 10,00 (R$ 5,00 a meia).

A noite de abertura, que acontece no dia 09, às 20h, no Teatro Municipal, vai contar com a apresentação do grupo de dança Travessias da UFGD, sob a direção da professora Jacqueline Nunes e do Cena e Coro: cortejo à Dionísio Baco*, uma livre adaptação da partitura Bacanal de Frederico Richter, sob a direção do Professor Claudio Sorondo.

Confira a programação completa em: http://www.fitdourados.com/#!programacao/raznl.

Oficinas

Com atividades de formação bastante variadas e gratuitas, há opções de oficinas de voz, palhaço, mediação teatral, teatro musical, interpretação teatro e sensações literárias. As inscrições podem ser feitas até o início de cada oficina, mediante disponibilidade, e devem ser feitas das 8h às 11h e das 14h às 17h, presencialmente, na Coordenadoria de Cultura da UFGD, localizada na rua João Rosa Goes, 1761, Vila Progresso. Para saber se ainda há vagas disponíveis, entre em contato pelo telefone 3410-2872 ou pelo e-mail cultura@ufgd.edu.br.

Para conferir a programação das oficinas com dias e horários, acesse: http://www.fitdourados.com/#!oficinas/ct25k.

Esse ano, as oficinas do 7º FIT estão sendo realizadas em parceria entre a Universidade e a Secretaria Municipal de Cultura.

O Festival

O Festival Internacional de Teatro de Dourados mobiliza os movimentos teatrais do país inteiro e oferece ao público espetáculos regionais, nacionais, internacionais e universitários, oportunizando, assim, trocas de experiências e saberes entre públicos e grupos participantes.

O FIT-Dourados tem uma programação recheada de oficinas, palestras e workshops, com a finalidade de estimular a reflexão sobre o fazer artístico e sobre as condições de produção/percepção de signos e significados nas artes cênicas.

O evento busca inovação de linguagens e experimentações, atualizando e capacitando artistas e públicos, fortalecendo a inserção social dos indivíduos como cidadãos críticos e participantes, possibilitando, através da arte, novos olhares sobre o mundo e o exercício pleno da cidadania.

Mais informações pelo site: http://www.fitdourados.com/.

Serviço

Teatro Municipal – Parque dos Ipês – Avenida Presidente Vargas, s/n – Vila Tonani

Casa dos Ventos – Rua Olinda Pires de Almeida, 3090 – Vila Esperança

Parque do Lago – Av. José Roberto Teixeira, 114-216 – Jardim Flórida

Praça da Juventude – Rua Filomeno João Pires, s/n – Parque das Nações I

Parque dos Ipês – Av. Presidente Vargas, 6247 – Cohafaba III Plano

*Ficha técnica do Cena e Coro: cortejo à Dionísio Baco

Preparação Técnico Vocal e de Canto, preparação corporal, preparação de atores: Claudio Sorondo;

Componentes do coro das bacantes e coro grego: atores da disciplina de Técnicas e Poéticas da Voz I e II;

Cantor Solista de Dionísio Baco: Claudio Sorondo;

Pesquisa de Figurinos: Juliana Tonin;

Confecção: Claudio Sorondo e atores;

Diretor assistente: Miguel Gomes Filho;

Direção Geral: Claudio Sorondo.

Fonte: Ascom/Ufgd