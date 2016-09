UFGD prorroga as inscrições do concurso com 27 vagas de técnicos administrativos

Os interessados em participar do concurso público para 27 vagas de técnicos administrativos na Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD) agora tem até dia 08 de setembro para realizar a inscrição, via Internet, pelo endereço eletrônico http://cs.ufgd.edu.br. O prazo terminaria ontem, 05 de setembro, e foi prorrogado por meio do Edital de Retificação CCS nº 01.

Vale ressaltar que a alteração não mudou o dia da prova objetiva, que continua sendo em 18 de setembro. O que mudou foram os prazos que tratam das inscrições, solicitação de reserva de vagas, solicitação de atendimento diferenciado, envio da documentação, homologação das inscrições, divulgação do ensalamento e convocação para as provas objetivas.

Para a inscrição, o candidato deverá estar inscrito no Cadastro de Pessoa Física (CPF), preencher a ficha de inscrição e imprimir a Guia de Recolhimento da União (GRU) para o pagamento da taxa de inscrição, no valor de R$ 60,00 (nível fundamental), R$ 80,00 (nível médio) e R$ 100,00 (nível superior).

O candidato deverá efetuar o pagamento da taxa de inscrição até 09 de setembro somente nas agências do Banco do Brasil S/A. Não serão aceitas outras formas de pagamento, tais como depósito em conta corrente ou GRU utilizada pela UFGD para outras finalidades.

O candidato poderá concorrer a dois cargos de diferentes níveis de escolaridade, cujas provas se realizarão em horários (turnos) distintos. Mas no caso de duas ou mais inscrições de um mesmo candidato em cargos distribuídos no mesmo período, será considerada a primeira inscrição efetivada, ou seja, a data de efetivação do pagamento. As demais inscrições serão canceladas automaticamente.

As vagas estão distribuídas em nível fundamental, com remuneração básica de R$ 2.292,69; médio, com remuneração básica de R$ 2752,81 e superior, com remuneração básica de R$ 4.326,21.

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, serão realizadas somente na cidade de Dourados, no dia 18 de setembro. Das 8h às 12h, para o nível fundamental e superior e das 14h às 18h, para os cargos de nível médio. O resultado final do concurso está previsto para 22 de novembro.

RESERVA DE VAGAS

Em cumprimento à Lei nº 12.990/2014 e a Orientação Normativa nº 3 de 01/08/2016, da Secretaria de Gestão de Pessoas e Relações do Trabalho/MPOG, ficam reservadas aos candidatos que se autodeclararem pretos ou pardos 20% das vagas oferecidas, na forma definida na Tabela I do edital.

Já em cumprimento ao disposto no § 2º, do Artigo 5º, da Lei nº 8.112, de 11 de dezembro de 1990, bem como na forma do Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro de 1999, ficam reservadas para as pessoas com deficiência 5% das vagas oferecidas, na forma definida na Tabela I do edital.

Esses candidatos estarão igualmente concorrendo às vagas de ampla concorrência.

VAGAS E CARGOS

As 27 vagas e cargos do concurso público estão distribuídos da seguinte forma:

NÍVEL FUNDAMENTAL

1 vaga para operador de máquinas agrícolas



NÍVEL MÉDIO

16 vagas para assistente administrativo (3 para pretos e pardos e 1 para pessoas com deficiência)

1 vaga para técnico de laboratório – área acervos documentais

1 vaga para técnico em agropecuária

1 vaga para técnico em refrigeração

1 vaga para técnico de laboratório – área Biotério



NÍVEL SUPERIOR

2 vagas para administrador

1 vaga para analista de tecnologia da informação

2 vagas para contador

1 vaga para nutricionista

O concurso público terá validade de dois anos, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da UFGD. Detalhes do edital estão na página do concurso e outras informações poderão ser obtidas no Centro de Seleção, pelo telefone 67-3410-2840.

Confira o edital já com as datas atualizadas em: http://cs.ufgd.edu.br/download/Edital_abertura_CCS_6_2016_CPTA-consolidado01.pdf

Fonte: Ascom/Ufgd