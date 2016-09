Principal motivo porque as empresas não crescem

Temos que admitir que uma empresa é o reflexo do seu empreendedor, logo, quando ela não aguenta é porque o mesmo está acontecendo com o seu dono. O principal motivo de tantos negócios não emplacarem é a falta de competência do empreendedor.

“Quando ele não consegue reunir todos os requisitos necessários para ser empreendedor, quando seu foco não está alinhado com o que se deve cumprir para chegar num outro nível de sucesso, isso acontece”, comenta Marcus Marques, mentor de pequenas e médias.

Por onde começar?

O brasileiro tem uma ideia, uma paixão, uma vontade e então ele resolve empreender sem o mínimo de preparo e informação. Sem capacitação, esse dono de empresa não conseguirá acelerar os resultados do seu possível negócio, ele não terá capacidade nem de começar a enxergá-los. “Faz parte do nosso sangue empreendedor agira rápido, pegar e fazer. Mas precisamos de atenção, independentemente do nível e do status do seu negócio, suas próprias capacidades de liderança, de lidar com processos, com clientes”, alerta Marques que completa: “dependendo da profissão, existe toda uma faculdade, um preparo e muitas vezes o empreendedor não faz a mínima ideia de como é coordenar esse processo administrativo”.

A empresa é o reflexo do dono

“O seu negócio é o seu espelho”. Se o dono tem essa habilidade de ser organizado, alavancar vendas e inovar constantemente, a empresa vai absorver todas essas características. Se quiser mudar a empresa, mude você! Porque você empreendedor, não pode ficar o dia todo imerso em contratempos cotidianos, no dia a dia do funcionamento do negócio e esquecer de empreender. Mesmo você já sabendo como eliminar possíveis problemas em sua empresa, um negócio só cresce se tiver um líder que preste atenção a isso. Um empreendimento experimenta saltos quando você percebe lacunas que, no dia a dia, não são percebidos sem uma devida capacitação. É necessário muito estudo e aprendizado todos os dias para entender o que é ser dono da própria empresa.

Sobre Marcus Marques

Empreendedor, autor, publicitário com pós-graduação em Gestão de Pessoas, Psicologia Positiva e Coaching e MBA em Gestão Empresarial pela Fundação Getulio Vargas – FGV e pela Ohio University. Possui formação e certificação multidisciplinar em PNL, Liderança, Marketing Digital, Empreendedorismo, Modelo de Gestão Disney, Perfis Comportamentais (DISC), Andragogia e Treinamento Comportamental. É mentor e coach de donos de pequenas e médias empresas e diretor-executivo do Instituto Brasileiro de Coaching – IBC, a maior empresa de Coaching & Desenvolvimento Humano do Brasil.

Fonte: CnxPress