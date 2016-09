Ação do Instituto CCR e da CCR MSVia leva solidariedade a crianças da Afrangel

O tempo em Campo Grande estava fechado e com previsão de frio e chuva no último sábado (3). Mas nada disso foi capaz de conter a alegria das crianças atendidas pela Afrangel – Associação Franciscanas Angelinas. Isso tudo porque elas tiveram um dia repleto de atividades e brincadeiras, proporcionadas por uma ação de voluntariado realizada por colaboradores da CCR MSVia em conjunto com o Instituto CCR (entidade privada sem fins lucrativos, criada em 2015 para estruturar a gestão de projetos sociais, culturais, ambientais e esportivos apoiados há mais de dez anos pela empresa, por meio das concessionárias do Grupo CCR).

Cerca de 80 funcionários da empresa participaram da ação, denominada de “Nosso Mundo Melhor”. Foram realizadas diversas atividades, como pintura facial, dinâmicas, gincanas e brincadeiras. Além disso, a empresa arrecadou, em suas unidades espalhadas de norte a sul do Estado, roupas infantis, calçados, alimentos, materiais de higiene e de limpeza, e brinquedos para as crianças. No total, foram coletados 1.264 itens para a instituição.

Atualmente, a Afrangel atende 43 crianças, de 0 a 12 anos, que vivem ou convivem com o vírus HIV/Aids. Para a diretora da entidade, Irmã Madalena Aparecida da Silva, a iniciativa representa unidade e fraternidade. “É muito bonito ver esse trabalho realizado junto às crianças, e observar a interação entre os colaboradores, pais e filhos. Somos gratos a CCR pelo carinho com que as atividades foram realizadas”, enfatiza.

De acordo com a Ouvidora da CCR MSVia, Cristiana de Hollanda, responsável pelo Programa de Voluntariado em Mato Grosso do Sul, a proposta é engajar os colaboradores em ações solidárias, para que possam contribuir para um mundo melhor. “Escolhemos a Afrangel porque se trata de uma entidade séria, e o engajamento dos colaboradores nos traz uma grande satisfação, afinal, por meio dessas atividades, eles podem exercer a cidadania e levar um pouco de alegria e solidariedade a essas crianças”, observa.

A colaboradora Leonice Ricaldi afirma que o projeto superou as expectativas. “Nos organizamos em grupos, e cada funcionário se dispôs a fazer algo. Uns trouxeram propostas de gincanas e brincadeiras, outros trouxeram atividades a serem desenvolvidas com as crianças. Tivemos um retorno bastante positivo e acredito que este evento nos mostrou um caminho de motivação para as próximas ações que serão realizadas”, destaca Leonice.

Afrangel – A Associação Franciscanas Angelinas foi criada em 27 de setembro de 1996 para atender a famílias vitimadas pelo HIV/Aids. Seu foco principal de atuação é o acompanhamento de crianças com idades de 0 a 12 anos de idade, que vivem ou convivem com HIV/Aids. A instituição presta também assistência social e psicológica a famílias com algum membro soropositivo. É a única entidade em MS a prestar esse tipo de assistência.

Fonte: Sato Comunicação