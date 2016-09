Vetnil cria Facebook para os amantes de equinos

A Vetnil, uma das líderes no mercado de saúde animal no Brasil, está mais conectada do que nunca! Além de possuir uma página corporativa constantemente atualizada no Facebook, que contabiliza cerca de 150 mil curtidas e perfil no Instagram, com cerca de 12.500 seguidores, a empresa lança mais uma página no Facebook, ‘Vetnil Equinos’ (http://www.facebook.com/vetnilequinos), totalmente focada neste segmento.

Cristiano de Sá, diretor de marketing e novos negócios da Vetnil, explica que além de curiosidades sobre as raças e as principais notícias do segmento, a página divulgará os eventos mais importantes do universo equino e os resultados das competições de diversas modalidades. “Compartilharemos o que há de mais moderno para saúde e performance, assim como ações relacionadas a respeito e bem-estar animal”, destaca.

Alinhada ao conceito da nova campanha da Vetnil para equinos, que traz o slogan ‘Suas vitórias dependem de suas escolhas’, a página terá uma comunicação visual diferenciada. “Teremos várias peças publicitárias e o perfil do Facebook faz parte desta estratégia de comunicação para este mercado. Estamos muito felizes com esta iniciativa e acreditamos que, além de aproximar o público apaixonado por cavalos e estreitar as parcerias com competidores, haras e associações, agregará em muito aos médicos veterinários”, complementa o diretor.

Sobre a Vetnil

Fundada pelo médico veterinário Dr. João Carlos Ribeiro, a Vetnil atua há mais de 20 anos no mercado veterinário. A empresa 100% nacional atua na área de pesquisas e desenvolvimento de produtos para a saúde e performance de equinos, sendo uma das líderes de mercado no segmento. Também está presente no mercado PET estando entre os cinco maiores laboratórios do setor, desenvolvendo soluções voltadas à saúde e nutrição dos animais de companhia, e no segmento de animais de produção. Com forte atuação no Brasil, também está presente nos principais eventos do setor no exterior e exporta para diversos países, entre eles: Angola, Bolívia, Chile, Colômbia, Costa Rica, Croácia, República Dominicana, México, Panamá, Paraguai, Peru, Qatar, Eslovênia, Emirados Árabes e Uruguai. A empresa acumula premiações importantes, entre elas “Empresa que mais cresceu em 2005 no setor veterinário” (Anuário Exame Agronegócio 2006-2007), “Melhor empresa do setor de produtos veterinários” (Anuário do Agronegócio 2006, da Revista Globo Rural), “100 Melhores empresas para se trabalhar no Brasil” (Revista Época, 2006), “30 Melhores empresas para a mulher trabalhar” (Revista Época, 2006), “Melhores do Agronegócio 2011 na categoria Produtos Veterinários, pela Revista Globo Rural”, “As 200 Pequenas e Médias Empresas Que Mais Crescem No Brasil” (Revista Exame, 2015), “Melhores do Agronegócio – As 10 melhores do Setor Saúde Animal” (Anuário do Agronegócio 2015, Revista Globo Rural).

Fonte: A4&Holofote