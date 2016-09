Coronel David propõe concluir obras, acabar com gargalos e criar novas opções de tráfego

O candidato a prefeito Coronel David (PSC), da chapa “Por uma Campo Grande Melhor”, vai concluir as obras do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento) para acabar com os transtornos à população e acabar com o desperdício do dinheiro público. Os projetos, que estão parados desde 2012, vão abrir novas opções de tráfego e por fim aos congestionamentos no trânsito.

O PAC do Bálsamo prevê investimento de R$ 65 milhões na construção de avenida linear ao córrego homônimo para interligar o macro anel rodoviário ao Bairro Roselândia. O empreendimento está parado há quatro anos e abrirá uma nova opção de tráfego.

Coronel David destaca que tem competência para implantar o Centro de Controle Integrado de tráfego, que conta com R$ 104 milhões aprovados junto ao Governo federal há dois anos. O projeto prevê a sincronização dos semáforos para ampliar a onda verde e dar agilidade ao trânsito de veículos nas ruas da Capital.

Outra proposta parada é o PAC Mobilidade, que prevê a construção de 65 quilômetros de corredores do transporte coletivo com recapeamento das principais avenidas da cidade, e monitoramento do transporte coletivo. Pela proposta, os motoristas passam a contar com aplicativo no celular para saber o movimento das vias em tempo real e descobrir a rota mais rápida para deslocamento .

O Plano de Governo prevê a conclusão do Centro de Belas Artes como parte de amplo projeto de revitalização da região central, que inclui a antiga estação rodoviária, no bairro Amambaí, e a Orla Ferroviária, que está abandonada e depredada. Coronel David explica que vai integrar a Orla Ferroviária à Orla Morena, passando pelo Centro de Belas Artes, a Feirona, o Armazém Cultural, a esplanada ferroviária e a transformação da rotunda em centro de eventos culturais. Será criado um novo espaço cultural gastronômico em Campo Grande.

O PAC Pavimentação, que conta com R$ 311 milhões aprovados e liberados, será implementado imediatamente, para levar asfalto aos bairros. Para evitar o desperdício do dinheiro público, ele vai mudar a fiscalização para garantir a construção de pavimentação de qualidade e por fim à corrupção com o uso de lama asfáltica.

Fonte: Assessoria de Gabinete do Deputado Estadual Coronel Davi