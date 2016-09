Tainá apresenta nova música de trabalho, “A Gente Fala Demais”

– Filha do cantor Fábio Jr., Tainá lança carreira musical com EP produzido por Cesar Lemos –

Tainá, filha do cantor Fábio Jr., lança “A Gente Fala Demais”, música autoral que fará parte do primeiro EP da artista que contará com quatro faixas. O álbum gravado no Studio VIP, de Dudu Borges, traz produção de Cesar Lemos e será divulgado até o final deste mês de setembro.

“Esta é uma nova fase da minha vida e estou muito feliz e bastante ansiosa! ‘A Gente Fala Demais’ é uma música minha em parceria com a Renata Fausti. Escrevi porque sinto que as coisas não precisam ter explicação. As coisas não precisam fazer sentido, mas sim fazer sentir. É como penso e como sou. Por mais simples que seja a letra, ela diz tudo: a gente fala demais”, comenta Tainá que com uma personalidade forte e romântica se rende a carreira artística após passar por cinco cursos: publicidade, gastronomia, direito, decoração e psicologia.

Vale lembrar que a jovem participou de dois projetos com o pai Fábio Jr., dividindo com ele o microfone nas músicas “Fullgás” (CD Íntimo) e “Não Posso Reclamar de Nada” (DVD Íntimo Ao Vivo).

A GENTE FALA DEMAIS

(Tainá / Renata Fausti)

A gente fala demais

Tentando explicar

Nem sabe direito aonde isso tudo vai dar

A gente erra

Querendo acertar

Porque que a gente fala tanto?

Porque que a gente pensa tanto?

Porque que a gente briga tanto?

Porque?

Enquanto isso o amor, está aqui…(comigo)

Fez um pedido, e me fez dormir…(contigo)

Enquanto isso amor, não vá fugir

Não faz sentido acabar… com isso….

Com isso…

A gente fala demais

