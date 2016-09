Direito Eleitoral brasileiro em sua 16ª edição mostra tudo o que você precisa saber para outubro

Livro escrito pelo advogado Joel J. Cândido traz atualizações da legislação brasileira que esclarecem os temas pautados no período eleitoral

Em ano de eleições para prefeito, vice-prefeito e vereador, a editora Edipro lança edição atualizada do livro Direito Eleitoral Brasileiro, escrito por Joel J. Cândido.

A obra, que está em sua 16ª edição, é um manual didático que traz um interessante levantamento de dados, com identificação de alterações normativas, projetos de lei e decisões judiciais pertinentes.

Direito Eleitoral Brasileiro é elaborado com base na legislação regulamentadora das eleições a partir de 2016, e engloba também os temas essenciais às mais atuais definições na esfera do Direito Eleitoral brasileiro.

A novidade que surge nesta edição é a Lei nº 12.891, de 11/12/2013, denominada por alguns como “Minirreforma Eleitoral”, a qual visa reduzir o custo das campanhas, incentivar a participação feminina no processo eleitoral e simplificar a administração dos Partidos Políticos.

“Fala-se em desafios porque não é fácil estudar o Direito Eleitoral brasileiro: a legislação é deficiente, incompleta, fragmentária e por vezes casuística; a doutrina, apesar de respeitável, ainda se apresenta demasiadamente acanhada, para não dizer lacunosa; e a jurisprudência não se assenta, mor das vezes, nas grandes questões, posto que em um país eleitoralmente imaturo e principiante como o Brasil, quase tudo está ainda para ser feito e, o que é fundamental, conquistado. Os partidos políticos, por exemplo, que deveriam ser a base de todo o processo, apenas engatinham, sendo tal sua inexpressividade na sociedade que se está elaborando uma nova lei orgânica que lhes dê outra oportunidade de vida”. – Prefaciador Renato Maciel de Sá Junior

Através do livro, Joel J. Cândido leva aos leitores o que há de mais importante sobre o Direito Eleitoral brasileiro, além de fornecer um rico estudo para os profissionais da área e uma visão crítica e atualizada dos principais temas que são pautados durante o período eleitoral.

Ficha Técnica

Editora: Edipro

Autor:Joel J. Cândido

Páginas:744

Formato: 16×23 cm

ISBN: 978-85-7283-888-7

Preço: R$ 149,00

Sobre o autor:

Joel J. Cândido nasceu em Sobradinho, RS. Formou-se em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (1969-1973). É especialista em Ciências Penais pela mesma Universidade (1977-1979), tendo obtido este título com grau máximo. Integrou o Ministério Público de seu Estado como Promotor e Procurador de Justiça (1974-1994), obtendo todas as suas promoções na carreira pelo “critério de merecimento”. Lecionou Direito Penal na Faculdade de Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – UNISC/RS e na Faculdade de Direito da Universidade de Caxias do Sul – UCS. Fundou a cadeira e lecionou Direito Eleitoral na Fundação Escola Superior do Ministério Público do Rio Grande do Sul – FESMP/RS. Em 2000, recebeu a Medalha do Mérito do Instituto do Ministério Público de Pernambuco. Em 2004, recebeu o título de “Emeritus Magister”, da FESMP/RS. Em 2005, recebeu a “Medalha de Alta Distinção da Justiça Eleitoral Paraibana Des. Flodoardo Lima da Silveira”, do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Atualmente, é advogado (OAB/RS 7.399) e conferencista nacional. É sócio do Instituto Cultural Brasileiro Norte-americano. É sócio e ex-Diretor do Departamento de Direito Eleitoral do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul – IARGS. É sócio-fundador e ex-Presidente do Instituto Brasileiro de Direito Eleitoral – IBRADE. É autor ainda dos livrosInelegibilidades no Direito Brasileiro (2ª edição) e Direito Penal Eleitoral & Processo Penal Eleitoral, ambos editados pela Edipro. Publicou, também, diversos artigos e ensaios sobre Direito Eleitoral e Partidário na imprensa e nas principais revistas especializadas do país. Em 1993, colaborou com a Comissão Especial da Câmara dos Deputados na redação da lei para as eleições gerais de 1994 e, em 1997, na redação da atual Lei das Eleições. É sócio de Cândido Advogados Associados (OAB/RS 2.651), com sede em Porto Alegre, RS, atuando na área do Direito Eleitoral e Partidário, bem como ministra conferências sobre essa matéria em seminários, simpósios e congressos em todo o Brasil.

Fonte: Lillian@Comunicação