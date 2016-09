Auditoria em urnas eletrônicas inclui votação paralela no dia da eleição

Haverá uma votação paralela para testar as urnas eletrônicas

TRE-MS vai fazer auditoria em algumas urnas no dia da eleição (Foto: Arquivo)

O TRE-MS (Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul) fará auditorias em algumas urnas eletrônicas em Campo Grande, no dia da eleição municipal, marcada para 2 de outubro. Caso haja segundo turno na Capital, o procedimento volta a se repetir no dia 30 do mesmo mês. Esta avaliação será feita no Fórum Eleitoral, por meio de uma votação paralela.

Segundo a Justiça Eleitoral, com objetivo de dar mais lisura e transparência à eleição, no dia 1º de outubro serão realizadas as cerimônias de sorteio das seções eleitorais que irão passar por esta auditoria e votação paralela.

Este evento irá ocorrer no plenário do TRE-MS, em Campo Grande, no Parque dos Poderes. Caso haja 2° turno, haverá novo sorteio dia 29 de outubro.

A auditoria realizada no dia da eleição vai ocorrer das 8h até às 17h, nas dependências do Fórum Eleitoral. Estes trabalhos poderão ser acompanhados por representantes da OAB-MS (Ordem dos Advogados do Brasil de Mato Grosso do Sul) e pelos fiscais dos partidos que concorrem à eleição de prefeito e vereador, além de entidades da sociedade civil.

Os interessados devem solicitar a participação nesta auditoria até o dia 16 de setembro, para que façam os devidos credenciamentos dos fiscais. Este edital foi publicado nesta terça-feira (06), no Diário da Justiça Eleitoral de Mato Grosso do Sul.

Entregas

O TRE-MS já havia divulgado as datas das conferências e entrega das urnas eletrônicas em Campo Grande. No dias 17 e 18 de setembro ela vão ser testadas na 44° zona eleitoral, que fica no Parque dos Poderes, com direito inclusive a um “teste de votação”, em pelo menos uma (urna) por município.

Já nos dias 28 e 29 de setembro as urnas serão entregues aos presidentes das zonas eleitorais, para serem utilizadas no 1° turno. Foi escolhido a Escola do SUAS (Sistema Único de Assistência Social) Marluce Bittar, que fica no bairro Guanandi, para realização deste procedimento. Na ocasião elas serão novamente conferidas, para identificação de eventuais defeitos.