Maragata Polo Experience terá segunda edição

O evento Maragata Polo Experience acontece neste sábado, dia 10 de setembro, no Campo Maragata Polo, em Indaiatuba. A programação, marcada para começar às 15h, terá partida de polo e sunset com coquetel. Para fechar a noite, haverá jantar para 200 convidados nas cocheiras, com pocket show e leilão beneficente.

A partida de polo será entre os times Maragata Julius Baer e Maragata Land Rover, patrocinadores oficiais do evento. Dentre os apoiadores estão marcas como Rimowa, Miller Genuine Draft, Tattinger, Zapälla, Bombardier, Alvear Palace, Explora Hotéis, sucos Villa Piva e Le Botteghe di Leonardo.

O evento é organizado pelos irmãos Bastos – Angelo Antonio, João Gaspar, Luiz Paulo e Carlos Francisco – da tradicional equipe Maragata Polo Team, fundada há mais de 40 anos. A equipe é uma das únicas do mundo a ser formada por quatro irmãos.

Serviço:

Maragata Polo Experience

Data: sábado, 10 de setembro de 2016

Horário: 15h

Local: Campo Maragata Polo – Indaiatuba

Entrada: somente convidados

