Primeiro dia de greve na Capital tem 94 agências bancárias fechadas

Agências da Capital amanheceram fechadas nesta terça-feira (Foto: Marcos Ermínio)

No primeiro dia da greve nacional dos bancários, pelo menos 94 agências de Campo Grande e em cidades da região central de Mato Grosso do Sul não atenderam o público. A mobilização começou nesta terça-feira, e ainda não há previsão de quando os atendimentos serão retomados.

Levantamento do sindicato dos bancários da região de Campo Grande, que abrange 26 cidades sul-mato-grossenses, informou que 60% da categoria aderiu a paralisação, e no decorrer da semana o engajamento deve aumentar.

A última paralisação da categoria durou 21 dias. Desta vez, a esperança é de que o acordo seja firmado em menos tempo. Já neste primeiro dia de paralisação, a Fenaban (Federação Nacional dos Bancos) deu seu primeiro aceno para a retomada de negociações e marcou para sexta-feira, 9, uma nova reunião com representantes da categoria. “Já marcaram a negociação para sexta, e isso é um bom indicativo”, avaliou Edivaldo Barro, presidente do sindicato dos bancário na Capital.

Entre as reivindicações da categorias estão: Reposição da inflação do período mais 5% de aumento real, valorização do piso salarial, no valor do salário mínimo calculado pelo Dieese (R$ 3.940,24 em junho), PLR de três salários mais R$ 8.317,90, além de outras pedidos, como melhores condições de trabalho.

Serviço

A greve dos bancos não impede que contas possam ser pagas, e as opções para o pagamento de faturas incluem caixas eletrônicos, internet banking, o aplicativo do banco no smartphone, operações bancárias por telefone e também pelos correspondentes, como casas lotéricas, agências dos Correios, redes de supermercados, entre outros estabelecimentos comerciais credenciados.

Pensionistas

Aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social) que recebem pela Caixa Econômica Federal só poderão retirar o benefício nas casas lotéricas, os demais, pode efetuar o saque em caixas eletrônicos.