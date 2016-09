McDonald’s inaugura três restaurantes e abre 160 vagas

Marca amplia rede em Brasília e na capital paulista e abre a primeira unidade em Salto (SP)

Neste mês de setembro o McDonald’s abrirá mais três unidades nas regiões Sudeste e Centro-oeste do país. Brasília (DF) será contemplada com o 31º restaurante da rede. Já em São Paulo, foi inaugurado o primeiro restaurante em Salto, interior paulista, e outro será aberto no bairro do Itaim, na capital paulista – a 206ª unidade paulistana.

Reconhecida como umas das maiores empregadoras de jovens no Brasil, a marca vai gerar 160 novas oportunidades de emprego nas três unidades.

Os restaurantes vão operar com o cardápio tradicional da rede e ainda contarão com serviço drive-thru, para a comodidade dos clientes.

Serviço:

Brasília – DF

Endereço: SIA Trecho 8 – Lote 250 a 290 – Zona Industrial (Guará)

Horário de funcionamento: das 10h às 23h.

Salto – SP

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, S/N – Junto ao Posto de Combustível Shell

Horário de funcionamento: das 9h às 23h (segunda a quinta) / 08h às 23h (sexta a domingo)

Marechal Tito – SP

Endereço: Esquina da Av. Marechal Tito com Rua Estevão Ribeiro Garcia, 30 – Itaim Paulista.

Horário de funcionamento: das 10h às 22h30 (domingo a quinta) / 10h às 23h (sexta e sábados)

