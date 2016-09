LOTOFÁCIL DA INDEPENDÊNCIA SAI PARA 10 APOSTADORES

Cada sortudo vai receber mais de R$ 8,2 milhões – Imagem Google



O prêmio da Lotofácil da Independência, sorteado nesta terça-feira (6), saiu para 10 apostadores. As apostas que acertaram os 15 números vão receber, individualmente, R$ 8.227.506,94. Os números sorteados foram 01 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 19 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25.

Os estados onde foram registrados os bilhetes ganhadores são: Alagoas (1), Minas Gerais (2), Mato Grosso do Sul (1), Paraná (2), São Paulo (4). Na segunda faixa de premiação, 4.120 apostadores acertaram as 14 dezenas e vão levar R$ 1.661,12 cada.

Nesta edição do concurso especial, foram vendidos 28,8 milhões de bilhetes e arrecadados R$ 209.571.936,00 desde quando iniciaram as apostas, no dia 8 de agosto.

Como proteger seu prêmio :

Os ganhadores das Loterias Federais podem resgatar seu prêmio em qualquer Lotérica do país se o valor for de até R$ 1.868,22. Acima deste valor, ele deverá comparecer a qualquer agência da CAIXA no território nacional portando o bilhete premiado, identidade e CPF.

É importante que o ganhador, antes mesmo de sair de casa, escreva seu nome completo e CPF no verso do bilhete da aposta. Dessa forma, o apostador garante que ninguém, além dele mesmo, retire o prêmio. Os ganhadores também precisam ficar atentos às datas. O prêmio de qualquer uma das Loterias Federais prescreve 90 dias a contar da data do sorteio. Depois desse prazo o ganhador não pode mais resgatar e o valor é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (FIES).

06/09/2016

Assessoria de Imprensa da CAIXA

(61) 3206-4488 / 4489

www.caixa.gov.br/agenciacaixadenoticias | @imprensaCAIXA | imprensa.loterias@caixa.gov.br