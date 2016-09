Lançamento oficial reúne convidados e especialistas em Porto Alegre

Na última semana, o shopping Bourbon Country, em Porto Alegre, foi palco para o lançamento do livro ‘TOC: Aprendendo sobre os pensamentos desagradáveis e os comportamentos repetitivos’. A obra, publicada pela Sinopsys Editora, aborda o transtorno que acomete mais de 100 milhões de pessoas no mundo.

Especialistas em terapia cognitivo-comportamental, as autoras do livro, Juliana Braga Gomes e Cristiane Flôres Bortoncello, estiveram presentes na ocasião, celebrando o lançamento, concedendo autógrafos e atendendo convidados, profissionais do segmento e formadores de opinião.

Com foco nas crianças, o livro aborda de maneira lúdica o transtorno que, muitas vezes, inicia na infância ou adolescência e tende a se manter ao longo da vida, se não tratado, trazendo prejuízos significativos na qualidade de vida.



