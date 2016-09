Figueirense encara o Atlético-PR na tentativa de deixar a zona de rebaixamento

O Figueirense recebe o Atlético Paranaense nesta quarta-feira, às 16 horas, no estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, pela 23.ª rodada, preocupado em deixar a zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. O time catarinense é o atual 18.º colocado com 24 pontos, a dois de deixar o grupo do descenso.

O principal desfalque dos anfitriões para a partida é o meia Carlos Alberto, que recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Fluminense por 3 a 2 no último sábado. O zagueiro Bruno Alves também cumpre suspensão.

O técnico interino Tuca Guimarães não confirmou os titulares e ainda indicou que tem três opções para a vaga no meio de campo: Dodô, Bady e Elvis. A tendência é que o primeiro seja escolhido para fazer a armação das jogadas.

Na zaga, Werley retorna de gancho e retoma a posição de titular ao lado de Nirley. Quem também volta ao time depois de cumprir suspensão é o volante Ferrugem. No ataque, Rafael Moura e Lins estão confirmados.