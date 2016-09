SOTREQ E SICEPOT REALIZAM SEMINÁRIO DE GESTÃO DE FROTA

Evento debateu técnicas de operação e gestão de programas e serviços

Para impulsionar os negócios é importante atentar às mudanças que ocorrem no segmento de atuação da empresa. Com o objetivo de capacitar o profissional a entender, planejar e operacionalizar a sistemática de gestão de frotas, a Comissão de Equipamentos do SICEPOT-Nova Granada, Belo Horizonte/MG, em parceria com a Sotreq, empresa com mais de 70 anos no mercado e uma das maiores provedoras de soluções, produtos e sistemas Cat® no Brasil, realizou o Seminário sobre Gestão de Frotas.

O evento, que aconteceu no dia 02 de setembro, das 8h30 às 17h, no anfiteatro número um da SICEPOT-MG, localizado no segundo andar, foi destinado a engenheiros, técnicos, orçamentistas, gerentes em geral e encarregados do segmento de construção pesada e contará com palestras dos Consultores de Treinamentos Corporativos, João Alberto Moiutinho Pataca e Árisson Carvalho de Araújo.

Atualmente, a principal dificuldade enfrentada pela Indústria da Construção Pesada é a despesa elevada durante a execução de um projeto. Por isso, o tema deste ano focou em produtividade a fim de entender as necessidades de gerenciamento de custos e trazer melhoria de performance nas atividades operacionais.

Durante o seminário, ainda ocorreram duas palestras, uma apresentada pelo João Alberto Moutinho Pataca, que abordou as técnicas de operação focadas na produtividade do equipamento (TTT, WT, MG e WL) e a segunda, ministrada pelo Árisson Carvalho de Araújo, debateu sobre tipos de manutenção e o planejamento da frota, monitoramento de condições, soluções Caterpillar em FPS e material rodante, gestão de fluídos e programas SOS e, por fime, gestão em serviços e peças.

Sobre o Grupo Sotreq

Empresa brasileira de capital 100% nacional, o Grupo Sotreq é formado por dez empresas: Sotreq, Somov, Sitech, MDPower, Soimpex, Semantech, ON², Radix, Santana e Stogás. Conta com mais de 5.000 funcionários e se diferencia pelo suporte realizado por técnicos especializados e qualificados, atendendo aos mercados de Construção, Mineração, Energia, Petróleo & Marítimo, Movimentação de Materiais, entre outros. Sotreq: Com mais de 70 anos de atuação no Brasil, é uma das maiores provedoras de soluções customizadas, produtos e sistemas Cat®. Atualmente, a organização possui mais de 60 filiais distribuídas nas regiões Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste do Brasil, oferecendo suporte completo em peças, serviços, contratos e tecnologia. Preocupada com ações de responsabilidade social, a Sotreq criou o iSSO, Instituto Social Sotreq, com o objetivo de contribuir na integração ao mercado de trabalho por meio da capacitação e atualização profissional; Sitech: Especializada em soluções com tecnologia Trimble e das linhas Cat® AccuGrade™ para otimizar o processo produtivo; MDPower: Distribuidora da marca Perkins no Brasil, uma das mais conceituadas fabricantes de motores a diesel do mundo; Soimpex: Influente na área de comércio exterior e logística, apresenta soluções e serviços especializados nos processos de importação e exportação de máquinas, motores e produtos diversos; Sematech: Distribuidora de máquinas de construção SEM no território nacional; ON²: Soluções Integradas, tem como base de atuação o desenvolvimento de soluções customizadas de alto valor agregado, que envolvem diferentes sistemas de potência em projetos de construções modulares, estacionários ou transportáveis; Radix: Companhia de engenharia e software, de serviços e soluções de tecnologia; Santana: Empresa de exploração e produção de petróleo bruto e gás natural; Stogas: Responsável pela área de desenvolvimento e produção de serviços de armazenamento subterrâneos de gás natural para clientes de grande porte.

Fonte: Dezoito.comn