Aberto o credenciamento de imprensa para o Shimano Fest 2016

Jornalistas e profissionais da área interessados em cobrir o evento devem fazer a solicitação pelo e-mail redacao@zdl.com.br, complementando as informações abaixo:

Atrações do Shimano Fest – A sétima edição o Shimano Fest terá seis pilares definidos: Bike Expo, conta espaços destinados para lojistas, incluindo venda direta ao consumidor final; Bike Show, palco com atrações musicais, e o espaço Gastronômico, com food-trucks, e o Bem-estar; Bike Kids, que terá as tradicionais atrações para a criançada, com oficinas gratuitas de bikes, tira-rodinhas, entre outros; Bike Radical, com apresentações de bike trial, BMX dirt jump e flatland; Bike Mobility, onde o foco estará nas palestras e debates sobre mobilidade e sustentabilidade; e o Bike Competition, com as provas de criterium, mountain bike, cyclo-cross e desafio mecânico.

O Jockey Club de São Paulo – Ponto turístico da capital paulista, o Jockey Club de São Paulo está situado no bairro Cidade Jardim, a apenas 8 km do centro de São Paulo. Espaço seguro com extensa área verde para realização de grandes eventos, o local fica próximo a estação Cidade Jardim da CPTM, e tem conexão direta com a ciclovia do Rio Pinheiros e com as ciclofaixas aos domingos. O espaço terá estacionamento e bicicletário para quem optar por visitar o Shimano Fest de bike.

Evento consolidado – Em 2010, a Shimano teve a iniciativa de promover um evento ao ar livre, incentivando o contato das pessoas com o mundo da bicicleta e da pesca. Uma celebração do esporte, reunindo famílias e atletas profissionais de diferentes países. Nas seis primeiras edições, reuniu mais de 55 mil pessoas, confirmando a aceitação do público e das marcas e despertou o interesse de diversas cidades brasileiras. Em 2016, chega ao segundo ano consecutivo em São Paulo, cidade que está desenvolvendo uma estrutura cada dia mais propícia para a mobilidade urbana via bicicleta. Após a primeira edição em Santana de Paranaíba, o Shimano Fest foi realizado entre 2011 e 2013 em Mogi das Cruzes, e em Sorocaba, em 2014.

Sobre a Shimano – Empresa líder de mercado em componentes e acessórios para bicicleta e pesca, a Shimano foi criada em 1921 e possui sede em Sakai, no Japão. O escritório da Shimano Latin America (SLA) foi fundado em 2007, em São Paulo.

A Shimano desenvolveu as exclusivas tecnologias STI (Shimano Total Integration – alavanca de marchas e freio integrados), SPD (Shimano Pedaling Dynamics – para sapatilhas e pedais) e SIS (Shimano IndexSystem), reconhecidos e referência no mundo todo. Possui entre suas marcas nomes que são sinônimos de qualidade e performance no universo ciclístico: XTR, Dura Ace, Ultegra, DI2.

Gustavo Coelho / Doro Jr. – Mtb 13209

E-mail: gustavo@zdl.com.br

Tel: 11 32855911 / Vivo: 11 9.8457-9699

