Grêmio joga contra o Coritiba e quer acabar com sequência negativa no Brasileirão

O Grêmio visita o Coritiba nesta quarta-feira, às 21h45, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 23.ª rodada, na tentativa de interromper a sequência de três jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro e, com isso, voltar ao G4.

Depois de perder duas partidas e empatar uma, o time tricolor precisa reagir para continuar no topo da tabela de classificação. Atualmente, a equipe ocupa o sexto lugar com 36 pontos, um a menos do que o Corinthians, o quarto colocado.

Durante a semana, o técnico Roger Machado ganhou um enorme problema para a partida. O capitão Maicon, que deixou a derrota para o Botafogo por 2 a 1 no último domingo com um problema muscular, teve confirmada a lesão e deve desfalcar o Grêmio por 20 dias.

O treinador não definiu quem será o substituto. Ele tem a opção de manter um trio de volantes com Ramiro ao lado de Walace e Jailson ou deixar o time mais ofensivo com a entrada do atacante Pedro Rocha para atuar junto com Luan e Henrique Almeida.

As boas notícias, no entanto, são os retornos do goleiro Marcelo Grohe e do zagueiro Pedro Geromel, que estavam na seleção brasileira. Os dois desembarcam em Curitiba na manhã desta quarta-feira e serão avaliados. A tendência é que comecem o jogo. Em compensação, o atacante Miller Bolaños ficará de fora por estar na seleção do Equador.