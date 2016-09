Fortaleza (CE) é a próxima parada do Mitsubishi Motorsports Nordeste

Assista e conheça:

Mitsubishi Motorsports: http://bit.ly/MitsubishiMotorsports Uma das capitais mais bonitas e conhecidas do Brasil receberá a 3ª etapa do Mitsubishi Motorsports Nordeste. No dia 17 de setembro, a Nação 4×4 chega a Fortaleza (CE) para um dia repleto de aventura e diversão. “Além de mostrar toda a vocação off-road dos modelos da Mitsubishi, o rali é uma ótima oportunidade para que os participantes conheçam belos redutos naturais perto de suas cidades. É uma oportunidade única de conhecer tudo que está ao alcance de seu 4×4”, explica Fernando Julianelli, diretor de marketing da Mitsubishi Motors. Esse é o caso de Ivo Felipe Ribeiro, que aproveitou as primeiras etapas do ano para desbravar a região onde vive. “O rali é uma ótima oportunidade para viajar e conhecer novos lugares”, explica Ivo, que participa ao lado do sogro Cícero Aquino Alves. “Eu gosto muito de colocar meu carro na terra, mas fazer isso em um rali tão organizado é ainda mais divertido”, garante o piloto. Nesta etapa, a aventura começará no centro de eventos La Maison Coliseu, em Fortaleza, onde será dada a largada das três categorias: Graduados, destinada aos mais experientes; Turismo, para quem tem experiência intermediária, e Turismo Light, ideal para quem está começando a se aventurar nos ralis. De lá, os competidores seguirão rumo ao Leste, passando pelos municípios de Aquiraz, Cascavel, Eusébio e Pindoretama. Como é tradicional na etapa cearense, o trajeto será marcado por muita areia, saibro e trechos em meio a canaviais. “Há espaço para todos no Mitsubishi Motorsports. Nessa etapa, as categorias Graduados e Turismo percorrerão 200km em meio a vários desafios off-road, enquanto os participantes da Turismo Light poderão se divertir em um percurso de aproximadamente 140km”, adianta Julianelli. Podem competir modelos da linha Pajero, L200 e ASX nas versões 4×4. Como funciona?

As inscrições são abertas sempre 12 dias antes da competição. Os interessados devem entrar no site www.mitsubishimotors.com.br e preencher o cadastro. Não há taxa de inscrição. Para participar, cada carro inscrito deve doar uma cesta básica de alimentos. Na sexta-feira véspera da competição, os participantes se encontram para confirmar a inscrição e adesivar os carros. À noite, há um briefing sobre as trilhas e aula de navegação. No sábado, os competidores se reúnem para a largada. Na chegada, há um grande almoço e cerimônia de premiação para as melhores duplas da etapa. Premiação da temporada

A dupla campeã da temporada Nordeste na categoria Graduados viajará para o Hotel Campo Bahia, na cidade baiana de Santo André. Já na categoria Turismo, os campeões levarão uma viagem para a Terra Vista Villas, em Trancoso (BA). As duas viagens tem apoio do Circuito Elegante. O Mitsubishi Motorsports tem patrocínio de Petrobras, Itaú, Transzero, W. Truffi, Clarion, Pirelli, Unirios, Embracon, STP, Tecfil, Pilkington, Sideral, Dalgas, Mapfre, Rede e Projeto Sign. Acompanhe as novidades dos ralis Mitsubishi através das redes sociais: Twitter (www.twitter.com/nacaomitsubishi), Instagram (www.instagram.com/mundomit) e Facebook (www.facebook.com/Mundomit). Para mais informações, vídeos, fotos e inscrições, acesse: www.mitsubishimotors.com.br. IMPRENSA

Clique aqui e acesse o vídeo release com imagens e entrevistas dos ralis. Credenciamento de Imprensa

O credenciamento de imprensa para o Mitsubishi Motorsports está aberto e pode ser feito pelo e-mail: imprensa@hpeautos.com.br. Os interessados devem enviar o nome do veículo e os dados completos do jornalista. Programação – Mitsubishi Motorsports etapa Fortaleza (CE)

16 de setembro – Sexta-feira

Entrega de kits, vistoria, briefing e aula de navegação – das 17h às 22h

Local: La Maison Coliseu

Endereço: Av. Eng Luiz Vieira, 555 – Papicu, Fortaleza – CE 17 de setembro – Sábado

A partir das 8h – Início das largadas

A partir das 13h30 – Chegada, almoço e premiação

Local: La Maison Coliseu

Endereço: Av. Eng Luiz Vieira, 555 – Papicu, Fortaleza – CE Calendário 2016 – Mitsubishi Motorsports*

17/09 – Fortaleza (CE)

08/10 – Ribeirão Preto (SP)

05/11 – João Pessoa (PB)

26/11 – Campos do Jordão (SP)

Adriano Carrapato / Mitsubishi



Fortaleza (CE) receberá etapa do Mitsubishi Motorsports no dia 17 de setembro Adriano Carrapato / Mitsubishi



Prova passará por belas paisagens na região de Fortaleza Ricardo Leizer / Mitsubishi



Prova é uma das mais tradicionais da temporada Nordeste Adriano Carrapato / Mitsubishi



Podem participar do evento veículos das linhas L200, Pajero e ASX 4×4 Ricardo Leizer / Mitsubishi



Categorias Graduados e Turismo percorrerão 200 km Ricardo Leizer / Mitsubishi



Já a Turismo Light percorrerá 140 km Adriano Carrapato / Mitsubishi



Participantes enfrentarão muita areia no trajeto Tom Papp / Mitsubishi



No final da etapa, os melhores de cada categoria sobem ao pódio