Setembro com atrações gratuitas para crianças em Taguatinga

10/09 – Show de Mágica – Tio André – Tio André apresenta um show diferente onde às crianças não apenas assistem, mas também fazem parte do espetáculo. Um show com abertura visual com música e aparição de bichinhos de verdade como coelhos, pombos e periquitos. As crianças participam diretamente de quase todos os números, com mágicas interativas e cômicas e um humor puro e saudável. O Grand Finale fica por conta da levitação de uma criança da plateia. As mágicas desse show não só encantam os pequenos como os demais convidados.

11/09 – Histórias e Canções – Tambor e Violão – A História do menino mal educado e a história do menino que não comia nada. Respondia a mamãe e até a bruxa no final ele se dá mal com o cozinheiro gigante que fazia sopa de sapos.

17/09 – Eu Quero Saber – A Ciência É Mágica – No show EU QUERO SABER, a cientista mágica Adriana Bastos, conta a história de Luna, uma garotinha muito esperta e inteligente, que acredita que o planeta Terra é um imenso laboratório no qual ela pode descobrir muitas coisas. Como ela sempre quer desvendar tudo, ela sempre diz “Eu quero saber”. O espetáculo é divertido e totalmente interativo, além das boas gargalhadas, o público vai desvendar junto com a cientista e com sua amiga Luna muitas curiosidades.

18/09 – Chapeuzinho Preto – Cia Teatral Néia e Nando – História de uma menina chamada Cacau que tem uma pata. Os animais de sua preferência em sua fazendinha, que são um gato mais conhecido como Pé pintado , uma cachorra que tem mais de sete anos chamada Vóvita e uma linda patinha de penas brancas e penacho preto, mais conhecida como Chapeuzinho Preto. Um dia Cacau resolve tirar férias de uma semana e para a alegria e tristeza dos bichos, o Lobo Mau da Chapeuzinho Vermelho resolve aparecer…

25/09 As Minhas Outras Histórias – Nyedja Gennari, Contadora de Historinha.

Contar histórias para as crianças permite grandes conquistas como o gosto pela leitura, ampliação do seu vocabulário, desenvolvimento da linguagem e pensamento, além de estimular a atenção e a memória, despertando a sensibilidade e o imaginação, contribuindo para formação de caráter de forma divertida e prazerosa. Todos se divertem e se envolvem, adultos voltam a ser crianças. E para celebrar agosto o mês do Folclore brasileiro uma apresentação cheia de contos populares e histórias que são passadas de geração em geração com direito a adivinhas e sorteio de livros aos vencedores.