Governador vai participar do desfile do dia da Independência

Reinaldo participa do desfile tradicional do dia da Independência (Foto: Marcos Ermínio)

O governador Reinaldo Azambuja (PSDB) vai participar nesta quarta-feira (07), do desfile cívico Militar, em comemoração a Independência do Brasil, em Campo Grande. A previsão é que chegue ao local por volta das 8h45, onde vai acompanhar a solenidade no palanque oficial.

O evento organizado pelo Exército Brasileiro irá ocorrer na Avenida Afonso Pena, esquina com a Rua 14 de Julho. A previsão do CMO (Comando Militar do Oeste) é que o desfile atraia um público de 7 mil pessoas, entre civis e militares, começando as atividades por volta das 9h15, no cruzamento da Rua 14 de julho com a Rua Maracaju. O encerramento será na 14 de julho com a 15 de novembro.

Durante o evento será acesa a pira com a “Chama da Pátria”, depois começará o desfile de instituições, escolas, associações e militares da Marinha do Brasil, Exército, Força Aérea Brasileira e órgãos da segurança pública, o que terá cerca de cinco mil pessoas.

A solenidade ainda conta com inúmeras viaturas utilizadas pela Força, com destaque para o Carro de Combate M-60A3TTS, de cerca de 52 toneladas, e para a Viatura Blindada de Transporte de Pessoal Guarani, a mais moderna viatura blindada.