Dourados espera público de 20 mil pessoas hoje em desfile cívico

Desfile será a partir das 8h na avenida Marcelino Pires. Foto mostra solenidade do ano passado. (Foto: Dourados News/Arquivo)

O desfile cívico em comemoração aos 194 anos da Independência do Brasil deve reunir 20 mil pessoas nesta quarta-feira em Dourados, a 233 km de Campo Grande. O palco da festa será a avenida Marcelino Pires.

O evento começa a partir das 8h, com saída no cruzamento com a rua Melvin Jones e segue até a esquina com a avenida Hayel Bon Faker. O desfile terá militares e 40 entidades. As comemorações da Semana da Pátria tiveram início no dia 31 de agosto.

“O desfile inicia com as forças militares, em seguida entram as entidades, escolas da rede municipal e estadual entre outros. E esperamos como todos os anos, grande público, as pessoas sempre aguardam por esse dia, então acredito que aproximadamente 20 mil pessoas venham assistir”, afirmou a secretária de Educação, Ilda Kudo, ao Dourados News na última segunda-feira (dia 5).