Vacaria terá Leilão Angus Serrano no próximo sábado

No próximo sábado, 10 de setembro, o Núcleo Serrano de Criadores de Angus e a Knorr Leilões promoverão o Leilão Angus Serrano, às 14h, no Parque Nicanor Kramer da Luz, em Vacaria (RS). Serão leiloados 30 touros, 50 fêmeas PO e PC e 200 animais cruza Angus. Os touros são adaptados aos campos de Cima da Serra, uma vez que o objetivo é oferecer qualidade genética e alta capacidade de reprodução ou reprodutiva para a região. De acordo com o responsável pela Knorr Leilões, Eduardo Knorr, essa será uma oportunidade de abrir nova frente de criadores na região. “A nossa expectativa é muito boa para esse leilão, porque vamos oportunizar genética, reprodução e animais Angus com alta qualidade”, afirma.

Fonte: Jardine Agência de Comunicação