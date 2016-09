Universitários do Centro-Oeste constroem sete aviões para Competição SAE BRASIL AeroDesign

Competição de engenharia reunirá mais de 1.000 universitários do Brasil (18 Estados e DF) e do Exterior (México, Polônia e Venezuela), entre 3 e 6 de novembro, em São José Campos/ SP

Desenvolver soluções que resultem em aeronaves leves e resistentes, capazes de garantir o pódio. Esse é o desafio de cerca de 80 universitários do Centro-Oeste, que fazem os últimos ajustes em sete aviões, dentro de suas instituições de ensino, para disputar a 18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign. Baseada em desafios reais enfrentados pela indústria aeronáutica, a competição de engenharia será realizada entre os dias 3 e 6 novembro, no DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial), em São José dos Campos (SP).

As sete equipes do Centro-Oeste (três do Distrito Federal, duas do Mato Grosso, uma de Goiás e uma do Mato Grosso do Sul) integram as 95 inscritas nesta edição, sendo 88 brasileiras e sete estrangeiras. No total, mais de 1,3 mil participantes – entre estudantes, professores orientadores e pilotos – representarão 77 instituições de ensino superior do Brasil (18 Estados e Distrito Federal) e do Exterior (México, Polônia e Venezuela).

Esta edição contará com 22 equipes de São Paulo, 17 de Minas Gerais e sete do Rio Grande do Sul. Rio de Janeiro e Paraná serão representados por seis cada. Santa Catarina possui cinco equipes. Rio Grande do Norte aparece com quatro. Pernambuco e Distrito Federal têm três equipes cada. Bahia, Espírito Santo, Maranhão, Mato Grosso e Paraíba, com duas. Goiás, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí e Sergipe estão com uma equipe cada. Entre as estrangeiras, há quatro equipes da Venezuela, duas do México e uma da Polônia.

DISTRITO FEDERAL – Estreante na competição e inscrita na Classe Micro, a equipe Mamutes do Cerrado, da Universidade de Brasília (UnB), apostou em redução de peso com baixo custo de produção ao desenvolver aeronave com asa alta, empenagem convencional, trem de pouso triciclo e motor elétrico. “Para o avião, que tem 950 g de peso vazio, utilizamos palitos de churrasco, com fibra de carbono e resina epóxi, na fuselagem que é treliçada; isopor p0 e depron, além de longarina, nas asas; e alumínio no tubo de cauda”, resume Guilherme Gonzaga, 21, estudante do quinto semestre de Engenharia Aeroespacial e capitão da equipe, composta por 10 estudantes. A aeronave é capaz de transportar carga de 1,8 kg e atingir velocidade de 13,33 m/s. Do Distrito Federal ainda participarão as equipes Draco Volans, da Universidade de Brasília (UnB); e Antonov, da Universidade Paulista do Distrito Federal (UNIP-DF).

MATO GROSSO DO SUL – Composta por oito estudantes da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB), a equipe Tuiuiú retorna à competição depois da estreia em 2012. Inscrita na Classe Regular, a equipe sul-mato-grossense aliou baixo peso e robustez ao construir um monoplano de asa mista e alta, com 1,6m de envergadura, empenagem convencional, trem de pouco triciclo e motor tractor, cujo peso vazio é de 4,5 Kg. “Para obter uma estrutura leve, nós optamos por materiais de baixa densidade e elevada resistência, como madeira balsa, compensado aeronáutico, ligas de alumínio e fibra de carbono”, conta Marcelo Henrique Martins, 20, estudante do sexto semestre de Engenharia Mecânica e capitão da equipe. A aeronave é capaz de transportar 5,5 kg em chapas de aço SAE 1020 e atingir velocidade de 29 m/s.

Da região Centro-Oeste participarão também as equipes mato-grossenses AeroDesign UFMT Regular e AeroDesign UFMT Micro, da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), e a equipe goiana Aerodactyl, da Universidade Federal de Goiás (UFGO). Essa é a primeira vez que equipe de Goiás vem à competição.

Aeronaves – Para estimular a engenhosidade e a capacidade de desenvolvimento das equipes, o Comitê Técnico criou novos desafios para as três categorias de aeronaves. Na Classe Regular, pela primeira vez, os aviões deverão ter dimensões compatíveis com o espaço definido por um cone com base de 2,5 metros de diâmetro e altura de 75 centímetros. Além disso, as aeronaves estão liberadas para transportar como carga útil materiais de quaisquer tipo e dimensões – exceto chumbo. A categoria segue restrita a aeronaves monomotores.

Na Classe Advanced, os aviões deverão apresentar aumento do conteúdo de eletrônica embarcada. Além do tempo de voo, os sistemas a bordo deverão computar a velocidade. Cai por terra a restrição de peso vazio, mas, quando carregadas, as aeronaves não deverão exceder 35 Kg. Permanecem de livre escolha o tipo de propulsão (combustão ou elétrica) e o número de motores, assim como deixa de existir a limitação de máxima cilindrada para o grupo motopropulsor. Em contrapartida, a área total das hélices não poderá ultrapassar 0,052 m². Como na Classe Regular, as aeronaves também poderão transportar como carga útil materiais de quaisquer tipo e dimensões – exceto chumbo.

Na Classe Micro, bolas de tênis não são mais obrigatórias e as aeronaves poderão transportar como carga útil materiais de quaisquer tipo e dimensões – exceto chumbo. Outra novidade é a possibilidade de lançar a carga durante os voos – ganharão pontuação adicional as equipes que conseguirem realizar lançamentos com sucesso. Nesta categoria não há restrição de geometria ou número de motores – todos elétricos – porém, a partir de agora, as equipes deverão ser capazes de desmontar o avião depois de voo, e transportá-lo desmontado em caixa de volume de 0,1 m³.

Provas – Na Competição SAE BRASIL AeroDesign, as avaliações são realizadas em duas etapas: Competição de Projeto e Competição de Voo, conforme regulamento. Ao final do evento, duas equipes da Classe Regular, uma da Advanced e uma da Classe Micro, que obtiverem as melhores as pontuações, ganharão o direito de representar o Brasil na SAE Aerodesign East Competition, em 2017, nos EUA, onde equipes brasileiras acumulam histórico expressivo de participações: oito primeiros lugares na Classe Regular, quatro na Classe Advanced e um na Classe Micro. A SAE Aerodesign East Competition é realizada pela SAE International, da qual a SAE BRASIL é afiliada.

Organizado pela Seção Regional São José dos Campos, da SAE BRASIL, o Projeto AeroDesign é um programa de fins educacionais que tem como principal objetivo propiciar a difusão e o intercâmbio de técnicas e conhecimentos de engenharia aeronáutica entre estudantes e futuros profissionais da engenharia da mobilidade, por meio de aplicações práticas e da competição entre equipes, formadas por estudantes de graduação e pós-graduação de Engenharia, Física e Tecnologia relacionada à mobilidade.

Reconhecida pelo Ministério da Educação, a competição recebe o patrocínio do Grupo Airbus, Altair, Boeing, Embraer, GE, Honeywell, Parker, Rolls-Royce, Saab e United Technologies. Também conta com o apoio das instituições ADC Embraer, DCTA, ITA, Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação e Prefeitura de São José dos Campos.

“A prática proporcionada pelas competições estudantis da SAE BRASIL e a experiência do trabalho em equipe na gestão de um projeto completo de engenharia em toda a sua abrangência são oportunidades raras para os estudantes de engenharia”, analisa Frank Sowade, presidente da SAE BRASIL.

18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign

Dia 3 – das 8h30 às 17h – solenidade de abertura, showroom dos projetos e apresentações orais das equipes no ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica) – Prédio de Eletrônica e Computação.

Dias 4, 5 e 6 – das 7h30 às 18h – Competição de voo no Aeroporto do DCTA (Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial) – aberta ao público. Entrada pela avenida Faria Lima, ao lado do MAB, em São José dos Campos/ SP.

18ª Competição SAE BRASIL AeroDesign

3 a 6 de novembro

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) – São José dos Campos/ SP

Total de equipes inscritas = 95

№ estrangeiras = 7

№ de equipes brasileiras: 88

№ de instituições de ensino: 77

№ médio de estudantes inscritos: 1.000

№ equipes: Classe Micro: 25 / Classe Regular: 60 / Classe Advanced: 10

SUL

Paraná (6 equipes / 6 instituições)

FAG – Fundação Assis Gurgacz – equipe Pegasus AeroDesign (avião 57)

PUCPR – Pontifícia Universidade Católica do Paraná – equipe Aerocária (avião 59)

UFPR – Universidade Federal do Paraná – equipe Burning Goose (avião 43)

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (campus Curitiba) – equipe Acalantis (avião 48)

UTFPR – Universidade Tecnológica Federal do Paraná (campus Cornélio Procópio) – equipe Abutres (avião 221)

UNIOESTE – Universidade Estadual do Oeste do Paraná – equipe AeroCataratas (avião 41)

Rio Grande do Sul (7 equipes / 5 instituições)

Faculdade Horizontina – equipe MasBáh Aerodesign (equipe 49)

UPF – Fundação Universidade de Passo Fundo – equipe Aerocócus UPF (avião 32)

UFSM – Universidade Federal de Santa Maria – equipes Carancho AeroDesign (avião 30) e Carancho Micro (avião 208)

UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul – equipes Kamikase (avião 22) e Kamikase Micro (avião 207)

UNIPAMPA – Universidade Federal do Pampa – equipe Aeropampa Micro (avião 219)

Santa Catarina (5 equipes / 3 instituições)

FASATC – Faculdade SATC – equipe AeroSATC (avião 34)

UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina – equipes Albatroz AeroDesign (avião 17) e Albatroz Aerodesign Micro (avião 203)

UFSC – Universidade Federal de Santa Catarina – equipes Céu Azul Regular (avião 19) e Céu Azul Advanced (avião 103)

SUDESTE

Espírito Santo (2 equipes / 2 instituições)

UFES – Universidade Federal do Espírito Santo – equipe Aero Vitória Espírito Santo (avião 8)

IFES – Instituto Federal do Espírito Santo – equipe Fam AeroDesign (avião 46)

Minas Gerais (17 equipes / 13 instituições)

CEFET-MG – Centro Federal Tecnológico de Minas Gerais – equipe Cefast Aerodesign (avião 12)

Faculdade Pitágoras (campus Uberlândia) – equipe Apollo (avião 50)

PUCMG – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais – equipe Flying Priest (avião 60)

UFJF – Universidade Federal de Juiz de Fora – equipe Microraptor (avião 211)

UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais – equipes Uai, Sô! Fly!!! (avião 4) e Uai, Sô! Fly!!! Kids (avião 223)

UFOP – Universidade Federal de Ouro Preto – equipe 12 Bis (avião 37)

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei (campus Santo Antonio) – equipe Trem Ki Voa Micro (avião 205)

UFSJ – Universidade Federal de São João Del Rei (campus Ouro Branco) – equipe Noizavua AeroDesign (avião 214)

UFV – Universidade Federal de Viçosa (campus Florestal) – equipes Acauã (avião 33)

UFV – Universidade Federal de Viçosa (campus Viçosa) – equipe Skywards AeroDesign (avião 38)

UFVJM – Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri – equipe Aerovale (avião 54)

UFU – Universidade Federal de Uberlândia – equipes Tucano (avião 6) e Tucano Micro (avião 202)

UNIFEI – Universidade Federal de Itajubá – equipes L.O.T.S. AeroDesign (avião 36), Uirá (avião 5) e Uirá Micro (avião 206)

Rio de Janeiro (6 equipes / 5 instituições)

CEFET-RJ – Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca – equipe Venturi AeroDesign (avião 105)

IME – Instituto Militar de Engenharia – equipe Zéfiro (avião 21)

PUC-RIO – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – equipes AeroRio Regular (avião 15) e AeroRio Advanced (avião 104)

UFF – Universidade Federal Fluminense – equipe Blackbird (avião 13)

UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro – equipe Minerva AeroDesign (avião 16)

São Paulo (22 equipes / 18 instituições)

Grande São Paulo (7 equipes / 6 instituições)

Centro Universitário da FEI – equipes FEI Regular (avião 3) e FEI Micro (225)

Instituto Mauá de Tecnologia – equipe Obelix (avião 106)

POLI USP – Escola Politécnica da Universidade de São Paulo – equipe Keep Flying (avião 7)

UAM – Universidade Anhembi Morumbi – equipe Aeroduca (avião 35)

UFABC – Universidade Federal do ABC – equipe Harpia AeroDesign UFABC (avião 31)

UNINOVE – Universidade Nove de Julho – equipe Ícaro (avião 42)

Interior de São Paulo (15 equipes / 12 instituições)

ITA – Instituto Tecnológico de Aeronáutica – equipe Leviatã (avião 101)

EEL USP – Escola de Engenharia de Lorena da Universidade de São Paulo – equipe AeroEEL (avião 53)

EESC USP – Escola de Engenharia de São Carlos da Universidade de São Paulo – equipes EESC-USP Alpha (avião 1), EESC-USP Bravo (avião 201) e EESC-USP Charlie (avião 108)

FACENS – Faculdade de Engenharia de Sorocaba – equipe Falcons AeroDesign (avião 47)

FATEC – Faculdade de Tecnologia (campus São José dos Campos) – equipe Fatecnautas (avião 55)

IFSP – Instituto Federal de São Paulo (campus Salto) – equipe Taperá Baby (avião 210)

UFSCAR – Universidade Federal de São Carlos – equipe UFSCar Dragão Branco (avião 25)

UNESP – Universidade Estadual Paulista (campus Bauru) – equipe Canarinho Advanced (avião 109)

UNESP – Universidade Estadual Paulista (campus Guaratinguetá) – equipe Aerofeg (avião 2)

UNIARARAS – Centro Universitário Hermínio Ometto – equipe Iuna AeroDesign (avião 44)

UNICAMP – Universidade Estadual de Campinas – equipes Urubus AeroDesign (avião 20) e Urubus Micro (avião 218)

UNISAL – Centro Universitário Salesiano de São Paulo – equipe AeroUnisal (avião 29)

CENTRO-OESTE

Distrito Federal (3 equipes / 2 instituições)

UnB – Universidade de Brasília – equipes Draco Volans (avião 14) e Mamutes do Cerrado (avião 217)

UNIP-DF – Universidade Paulista do Distrito Federal – equipe Antonov (avião 209)

Goiás (1 equipe / 1 instituição)

UFGO – Universidade Federal de Goiás – equipe Aerodactyl (avião 52)

Mato Grosso (2 equipes / 1 instituição)

UFMT – Universidade Federal de Mato Grosso – equipes AeroDesign UFMT Regular (avião 10) e AeroDesign UFMT Micro (avião 213)

Mato Grosso do Sul (1 equipe / 1 instituição)

UCDB – Universidade Católica Dom Bosco – equipe Tuiuiú (avião 58)

NORDESTE

Bahia (2 equipes / 2 instituições)

UFB – Universidade Federal da Bahia – equipe Axé Fly (avião 9)

UNIVASF – Universidade Federal do Vale do São Francisco – equipe F-Carranca (avião 11)

Maranhão (2 equipes / 2 instituições)

Faculdade Pitágoras – equipe AeroBeetle (avião 51)

UEMA – Universidade Estadual do Maranhão – equipe Zeus (avião 24)

Paraíba (2 equipes / 1 instituição)

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande – equipes Parahyasas (avião 23) e Parahyasas Micro (avião 212)

Pernambuco (3 equipes / 3 instituições)

IFPE – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco – equipe Hórus AeroDesign (avião 56)

UFPE – Universidade Federal de Pernambuco – equipe Mandacaru AeroDesign (avião 107)

UPE – Universidade de Pernambuco – equipe Tenpest Aerodesign UPE (avião 216)

Piauí (1 equipe / 1 instituição)

IFPI – Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí – equipe Sol do Equador (avião 28)

Rio Grande do Norte (4 equipes / 3 instituições)Faculdade Maurício de Nassau – equipe MNAF AeroDesign (avião 224)

UFERSA – Universidade Federal Rural do Semi-Árido – equipe Acceptor AeroDesign (avião 26)

UFRN – Universidade Federal do Rio Grande do Norte – equipes Car-Kará Advanced (avião 102) e Car-Kará Micro (avião 204)

Sergipe (1 equipe / 1 instituição)

UFS – Universidade Federal de Sergipe – equipe Araras AeroDesign (avião 215)NORTE

Pará (1 equipe / 1 instituição)

UFPA – Universidade Federal do Pará – equipe Uirapuru (avião 220)

EXTERIOR

Polônia (1 equipe / 1 instituição)

Wroclaw University of Technology – equipe JetStream (avião 110)

México (2 equipes / 2 instituições)

ESIME UP Ticomán – equipe Kukulcán (avião 27)

Universidad Aeronautica en Queretaro – equipe U-Fly AeroDesign (avião 45)

Venezuela (4 equipes / 3 instituições)

TBD – equipe AeroVenezuela (avião 40)

USB – Universidad Simón Bolívar – equipes AeroDesign SAE USB (avião 18) e AeroDesign SAE USB Micro (avião 222)

UCV – Universidad Central de Venezuela – equipe AeroUCV (avião 39)

